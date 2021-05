Weiden prescht bei Biergartenöffnung aus Versehen voran

Zu einem Missverständnis um die Öffnung von Biergärten ist es in einer Stadt in der Oberpfalz gekommen. Dabei handle es sich jedoch nicht um eine Biergartenrevolution.

Ein formeller Fehler der Stadt Weiden hat bei der Eröffnung der Biergärten am Montag für Verwirrung gesorgt. Trotz angekündigter Öffnung blieben die Freischankflächen geschlossen, so die Deutsche Presse-Agentur.

Zuvor hätte die Stadt in der Oberpfalz bereits am Freitag in ihrem Amtsblatt veröffentlicht, dass die Freischankflächen, Bier- und Wirtsgärten öffnen dürfen. Jedoch tauchte sie am Montag nicht auf der Genehmigungsliste des Gesundheitsministeriums auf.

Demnach haben die Weidener einem Sprecher der Stadt zufolge die Öffnung verkündet, ohne die Genehmigung des Ministeriums einzuholen.

Eine neue Biergartenrevolution? Nein. Ein Versehen, wie der Sprecher versicherte. Der Antrag wurde zwischenzeitlich nachgereicht.

Die Außengastronomie durfte dem Sprecher zufolge aber auch ohne das Placet aus München öffnen. Man erwarte eine schnelle Zustimmung.

Weiden lag am Montag den 14. Tag in Folge bei einer Inzidenz unter 100.