Wie es Landau gelingt, die Corona-Inzidenz unter 50 zu halten

„Wir suchen vor Ort nach Lösungen, um Freiheiten zurückzugeben und dennoch Sicherheit zu bieten“, erklärt Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) die Teststrategie in Landau. Es gibt eine gemeinsame Teststation der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße, in der vorrangig PCR-Tests gemacht werden. Was Schnelltests angeht, gibt es eine kommunale Einrichtung, in der freiwillige Helfer, Ehrenamtliche der DLRG und Bedienstete der Stadtholding zum Einsatz kommen. Laut Verwaltung wurden hier seit Inbetriebnahme mehr als 2.000 Schnelltests abgenommen. „Das Interesse steigt seit der Öffnung der Außengastronomie mit negativem Test immer weiter an“, erklärt Pressesprecherin Sandra Diehl. Außerdem sei die Stadt gerade dabei, zusätzliche Testmöglichkeiten in der Innenstadt zu schaffen und möchte Modellregion für weitere Lockerungen etwa im Freizeitbereich werden. Das sei nur mit umfangreichen Testmöglichkeiten möglich. Dazu befände man sich auch in Gesprächen, unter anderem mit privaten Unternehmen. „Ab einer Inzidenz von 100 bei Stadt und Land greift die ,Notbremse’ mit deutlichen Einschränkungen. Solange wir unter dieser Schwelle liegen, eröffnet uns ein umfassendes Testen zusätzliche Möglichkeiten für das öffentliche Leben“, ist Hirsch überzeugt.