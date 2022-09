Wie Schüler eine Hütte im Pfälzerwald in Eigenregie bewirtschaften

Die Schulbank gegen das Bettenlager in einer Waldhütte getauscht haben 15 Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Landau: Sie leben zwei Wochen lang in der Ringelsberghütte bei Frankweiler. „Wir sind in dieser Zeit Selbstversorger und werden auch eine Bewirtung für Ausflügler anbieten“, erzählt die Zehntklässlerin Jule Weis auf der Sonnenterrasse der Hütte.

Von dort aus schweift der Blick über die Gipfel des Pfälzerwaldes und die Ortschaften im Tal, die von Weinhängen eingebettet sind. „Hüttenzauber“ nennt sich die Gruppe, bestehend aus Schülern der Klassenstufen acht und zehn sowie einigen Lehrkräften. Anfang der Woche sind sie gemeinsam ins Abenteuer gestartet: Mit den Fahrrädern ging es von der Landauer Schule aus nach Frankweiler in den Pfälzerwald.

Jugendliche sollen Herausforderungen meistern

In der Schule gibt es verschiedene Projekte dieser Art, die sogenannte „Herausforderungen“, zu denen sich die Schüler melden können. Eine ist der Hüttenzauber. Wie der Name schon sagt, geht es darum, Herausforderungen anzunehmen und zu meistern. Ein selbstbestimmtes Handeln, Reflexion und Mut gehören dazu.

Es geht um diese gemeinsame Erfahrung und die Herausforderung. Jule Weis, Schülerin

So wurde bereits im Vorfeld des Projekts alles geplant und organisiert, wie Jule Weis erzählt: „Wir waren einkaufen und backen zum Beispiel gerade noch Kuchen für den Verkauf morgen.“ Die Jugendlichen sammeln am ersten Tag auf der Hütte eifrig Laub, bauen den Grill auf, bereiten die Küche vor und beziehen die Schlafzimmer. Unterstützung gibt es von den Lehrkräften. „Es geht um diese gemeinsame Erfahrung und die Herausforderung“, sagt die 15-Jährige mit Blick auf die vergangenen Monate, in denen solch besondere Aktionen nicht möglich waren.

Der Kontakt und die Kommunikation mit dem Pfälzerwaldverein (PWV) Frankweiler, der die Hütte normalerweise bewirtschaftet, sei von Anfang an gut gewesen. Was die Nachwuchs-Hüttendienstler in den kommenden zwei Wochen an Geld einnehmen, wird an den PWV gespendet.

Hüttenzauber-Team hofft auf viele Gäste

Und was planen die Jugendlichen, den hungrigen und durstigen Ausflüglern anzubieten? „Weißer Käse, Wurstsalat, Erbsensuppe, Wienerle und noch mehr“, zählt eine Gruppe von Jungen eifrig auf. Natürlich wird es auch Getränke geben. Das Hüttenzauber-Team hofft auf viel „Kundschaft“ in den kommenden Tagen.

Am schnellsten läuft man zur Ringelsberghütte vom Waldparkplatz in Frankweiler aus, von wo aus der Weg hinauf ausgeschildert ist. Es gibt auch längere Touren, wie die Pfälzer Hüttentour, die an der Hütte vorbeiführen.