Wörth und Kandel planen Giga-Gewerbegebiet mit Öko-Anspruch

Droht Wörth das gleiche Schicksal wie der Autometropole Detroit in den USA? Noch produziert Daimler dort Lkw mit Verbrennungsmotor. Doch die Stadt möchte sich mit einem Öko-Gewerbegebiet für die Zukunft wappnen.

Ob Aktien, Autos oder Arbeitsplätze: Wer in Daimler investierte, konnte sich bislang sicher sein, dass das Unternehmen eine sichere Bank ist. So auch die Stadt Wörth, wo Mercedes-Benz sein weltweit größtes Lkw-Montagewerk hat. Rund 11.000 Mitarbeiter sind hier beschäftigt, 1.500 Menschen pendeln täglich aus Baden-Württemberg in die Südpfalz, ebenso viele aus dem Elsass, um hier zu arbeiten.

Doch der Automobilbranche steht ein historischer Transformationsprozess bevor: Batterie und Wasserstoff sollen Verbrennungsmotoren ersetzen. Wie kommt der Konzern da durch? Wie sieht es in zehn Jahren in Wörth aus? Sind die Arbeitsplätze noch da?

Diese Frage stellte sich Dennis Nitsche, der seit fünf Jahren Bürgermeister in Wörth ist. „Wir können uns darauf nicht verlassen“, sagt er, „sonst geht es uns womöglich wie Detroit.“ Die Stadt in den USA musste aufgrund der Krise in der Autoindustrie 2013 Konkurs anmelden.