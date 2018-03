POL-KA: (Enzkreis) Mönsheim – Tödlicher Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß

Mönsheim (ots) – Am 21.02.2018, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Pkw-Lenker die L 1177 von Weissach kommend in Fahrtrichtung Mönsheim. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er hierbei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den Zusammenstoß zog sich der Pkw-Führer tödliche Verletzungen zu, an welchen er noch am Unfallort verstarb. Der 27-jährige Lkw-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Die L 1177 wurde im Bereich der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeugen bis 17.08 Uhr voll gesperrt und letztlich um 18.45 Uhr wieder ganz freigegeben. Die FFW Mönsheim war mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften, die Porsche Werksfeuerwehr mit drei Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungs- und einen Notarztwagen vor Ort.

