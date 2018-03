Polizeipräsidium Mannheim [Newsroom]

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Donnerstag, gegen 16.15 Uhr befährt eine 88-jährige Golffahrerin die Jahnstraße aus Richtung Berliner Straße kommend. In Höhe der Jahnstraße 3 fährt sie aus bislang unbekannter Ursache gegen einen Opel Corsa, der am … Lesen Sie hier weiter…

