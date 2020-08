150 Jahre Deutsch-Französischer Krieg: Der erste deutsche Tote kam aus Karlsruhe

William Herbert Winsloe, ein Soldat aus Karlsruhe erlangte 1870 traurige Berühmtheit. Der junge Leutnant, der in Karlsruhe Soldat geworden war, wurde am 26. Juli 1870 der erste, deutsche Toter des deutsch-französischen Kriegs.

Was machen die Franzosen?

Seit der Kriegserklärung der Franzosen am 19. Juli 1870 hatte Winsloe, zusammen mit vielen Tausend anderen Soldaten, nervös den Marschbefehl erwartet. Doch niemand wusste so genau, wie es in Feindesland aussah. Waren die Franzosen überall? Würden sie bald angreifen?

Zeppelin stellt Spähtrupp auf

Hauptmann Ferdinand Graf von Zeppelin von der württembergischen Kavallerie-Brigade stellte einen Spähtrupp auf, der die Lage erkunden sollte. Die „Zeppelinreiter”, zu denen auch der 27-jährige William Herbert Winsloe (Foto: Stadtarchiv Karlsruhe) gehörte, wagten sich bei Lauterburg über die Grenze.

Winsloe war in Schottland geboren worden. Im Alter von sieben Jahren zog er mit der Familie nach Mannheim. Mit 16 kam er an die Großherzogliche Kadettenanstalt nach Karlsruhe.

Zwei Tage ritt Winsloe an Zeppelins Seite. Am Schirleshof in der Nähe von Woerth wurde die Truppe entdeckt. Bei der anschließenden Schießerei wurden William Herbert Winsloe und der Franzose Claude Pagnier getroffen. Pagnier starb zuerst, wenige Stunden später Winsloe. Seite an Seite wurden die beiden Soldaten in Niederbronn-les-bains begraben. Winsloe wurde später nach Karlsruhe überführt.

Türmte der berühmte Graf?

Graf Zeppelin konnte der Schießerei im Schirleshof durch die Hintertür entkommen. Er ritt nach Karlsruhe und machte Meldung. Wenige Tage später kommt das Kriegsgeschehen mit der Schlacht von Weißenburg am 4. August 1870 in Fahrt. Zeppelin, dem Kritiker den Tod Winsloes bis heute anlasten, überlebte den Krieg. 1890 verließ er die Armee als General der Kavallerie. Er zog an den Bodensee und widmete sich fortan der Entwicklung seines später berühmt gewordenen Luftschiffs.