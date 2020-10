Einen bildungspolitischen Durchbruch kündigte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) bei ihrem Besuch im Karlsruher Verlagshaus der Badischen Neuesten Nachrichten an.

Kultusministerkonferenz soll am Donnerstag beschließen

Im Jahr 2025 könnten die Schulabschlüsse in allen deutschen Bundesländern einheitlich sein – das sagte Susanne Eisenmann (CDU) am Montag bei ihrem Redaktionsbesuch bei den BNN. Die Kultusministerkonferenz (KMK) wolle sich an diesem Donnerstag darauf einigen.

„Wir werden die Grundlage verabschieden, damit wir bis in fünf Jahren das gleiche Abitur, die gleiche Mittlere Reife, den gleichen Hauptschulabschluss in ganz Deutschland schreiben werden“, so Eisenmann.