24-Stunden-Pflege: „Ich musste jede Nacht aufstehen, wenn sie rief“

Gloria K. aus Zagreb hat 18 Monate in Deutschland rund um die Uhr Pflegebedürftige betreut - für 40 bis 50 Euro am Tag. Jetzt ist sie selbst krank, hat Schlafstörungen - und ein gänzlich anderes Bild von Deutschland.

Ende Juni schreckte das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zum Mindestlohn auch für Bereitschaftszeiten in der 24-Stunden-Pflege die Republik auf. Für kurze Zeit waren die Arbeitsbedingungen vieler Osteuropäerinnen und ihre gesetzeswidrige Bezahlung in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt.

Die 60-jährige Gloria K. aus Zagreb ist eine von ihnen. Sie war kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie als Rund-um-die-Uhr-Betreuerin nach Deutschland gekommen und hat hier an fünf verschiedenen Einsatzorten bittere Erfahrungen gemacht. Daher wandte sie sich an Dragana Bubulj von der Beratungsstelle „Faire Mobilität“ des DGB, die Hilfestellungen in ihrer Muttersprache anbietet.

Gloria K. möchte, dass die Hunderttausenden Frauen aus Osteuropa, die mutmaßlich in dieser Situation sind, in Deutschland um ihre Rechte wissen. Aus Angst vor Nachteilen will sie ihren vollen Namen aber nicht nennen. Mit Gloria. K. hat sich BNN-Redaktionsmitglied Erika Becker in Stuttgart unterhalten. Dragana Bubulj hat übersetzt.