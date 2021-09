20 Jahre nach 9/11: Islamismus bleibt eine Gefahr für Deutschland

Die Machtergreifung durch die Taliban wird wohl auch einen Einfluss auf gewaltbereite Islamisten in Deutschland haben - nur welchen, das ist noch nicht klar. Welche Rolle spielen Gefährder und IS-Rückkehrer?

Bärtige Männer in traditioneller Kleidung, die mit Kalaschnikows auf den Straßen patrouillieren: Bilder von der Taliban-Herrschaft in Kabul dürften weltweit eine Wirkung auf gewaltbereite Religionsfanatiker haben, die sich im „heiligen Krieg“ um die Errichtung eines islamistischen „Gottesstaates“ sehen.

Mit Sorge beobachten derzeit Sicherheitsbehörden und Extremismus-Experten die Auswirkungen des Machtwechsels in Afghanistan auf die sogenannten „Gefährder“ in den westlichen Staaten. Ihre erste Bilanz lautet: Der Einfluss der Taliban ist noch gering. Doch das könnte sich ändern.

Zwei Jahrzehnte nach den Anschlägen des 11. September 2001 in New York ist die Sicherheitslage in Deutschland und anderen Ländern angespannt. Der militante Islamismus musste seit 9/11 einige Niederlagen hinnehmen, doch er hat sich gewandelt und bleibt eine Gefahr.