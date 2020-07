Streit um Asylpolitik

Abschiebungen in Deutschland: Selten erfolgreich, bisweilen traumatisch

Abschiebungen von Migranten in Deutschland sind ein großes Problem: Die meisten von ihnen scheitern, in anderen Fällen werden gut integrierte Flüchtlinge zur Ausreise gezwungen. Bund und Länder, Helfer und Innenpolitiker schieben sich den Schwarzen Peter zu. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.