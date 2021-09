Partei im Bundestag geschrumpft

Absturz der Linkspartei: Karlsruher Abgeordnete Michel Brandt verliert Mandat

Eine lange Zitterpartie in der Wahlnacht endete für den Karlsruher Bundestagsabgeordneten Michel Brandt mit dem Verlust seines Mandats. Der 31-jährige Schauspieler am Staatstheater hat sich besonders für die Schließung der Flüchtlingslager in Griechenland engagiert.