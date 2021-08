Angst vor den Taliban

„Ein Menschenleben zählt da gar nichts“: Afghaninnen und Afghanen in der Region sorgen sich um Angehörige in der Heimat

Schon einmal errichteten die Taliban in den 1990er Jahren ein Terrorregime in Afghanistan. Viele Menschen flohen in den Westen und wurden auch in der Region Karlsruhe heimisch. Nun haben die radikal-islamistischen Kämpfer erneut die Macht übernommen. Entsprechend groß ist die Sorge vor Terror und Gewalt gegen alle, die nicht so leben wollen wie sie.