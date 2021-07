Ende März kollabierte CDU-Politikerin Karin Strenz auf einem Rückflug von Kuba. Nach einer Notlandung starb die Bundestagsabgeordnete in einer irischen Klinik. Bis heute warten die deutschen Behörden vergeblich auf Informationen zur Todesursache. Das sagen Rechtsmediziner zu dem Fall.

Wenn „Tatort“-Pathologe Karl-Friedrich Boerne einen komplizierten Fall auf dem Seziertisch hat, ist spätestens nach 90 Minuten alles geklärt. In der Realität reichen zuweilen 90 Tage nicht – wie der Todesfall Karin Strenz zeigt.

Was bisher bekannt ist: Die CDU-Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern war am 21. März auf dem Condor-Flug DE 2199 von Kuba nach Deutschland kurz vor den britischen Inseln kollabiert, nach einer außerplanmäßigen Landung im irischen Shannon behandelt und dann in die Uniklinik Limerick eingeliefert worden. Dort starb die 53-Jährige wenig später.

Mehr als drei Monate danach warten deutsche Behörden immer noch auf Informationen. Ein Rechtshilfeersuchen blieb bislang unbeantwortet, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin bestätigte. Auch ein Ermittlungsverfahren gegen Strenz wegen ihrer Verstrickung in die Aserbaidschan-Affäre kann noch nicht geschlossen werden.