Strikte 2G-Regel

Corona-Alarmstufe droht: Drastische Einschränkungen für Ungeimpfte

Schon diese Woche könnte die Alarmstufe in Baden-Württemberg ausgelöst werden. Diese tritt in Kraft, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen die Zahl von 390 Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen überschritten wird. Was gilt dann für Ungeimpfte?