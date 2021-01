Neunt- und Zehntklässler aller Schularten, die in diesem Jahr ihre Abschlussprüfung machen. Ebenso Berufsschüler im Abschlussjahr sowie Zehntklässler in inklusiven Bildungsangeboten, die sich auf ein „nahtlos anschließendes“ Bildungsangebot vorbereiten. Am Gymnasium zählen nicht nur die Abiturienten zu den Abschlussklassen, sondern auch der erste Oberstufenjahrgang, also die Elftklässler im G8 und die Zwölftklässler im G9 – denn auch sie müssen ja schon Notenpunkte fürs Abitur sammeln.