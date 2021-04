Das hat es bei den Grünen noch nie gegeben: Zum ersten Mal treten sie bei einer Bundestagswahl mit einer Kanzlerkandidatin an. In der Region ist die Freude über die Nominierung von Annalena Baerbock groß. Und die Erwartungen ebenso.

Gemeinsam betraten sie die Bühne in der alten Malzfabrik im Gewerbegebiet im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg, doch dann gehörte das Podium alleine ihr. Nachdem Grünen-Chef Robert Habeck seine Co-Vorsitzende Annalena Baerbock zur ersten Kanzlerkandidatin der Grünen ausgerufen hatte, zog er sich zurück und überließ der Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl am 26. September das Wort. In der Region ist die Freude über die Nominierung der 40-jährigen Brandenburgerin groß.

„Sie wird eine großartige Kanzlerin sein!“, sagte Sylvia Kotting-Uhl, Bundestagsabgeordnete aus Karlsruhe. Gegenüber den BNN verwies die Vorsitzende des Umweltausschusses des Bundestags auf den Unterschied zur Union.

Anders als CDU und CSU hätten die Grünen zwei Personen, denen die gesamte Partei das Amt des Regierungschefs zutraue „und denen es gelungen ist, ihre Entscheidung in gegenseitigem Respekt zu treffen“, sagte sie den BNN. Das sei eine gute Voraussetzung für Regierungsfähigkeit.