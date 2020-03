Anzeige

Die Werkstatt für die städtebauliche Zukunft des Ettlinger Tors produziert Rohlinge in großer Fülle. Die vier renommierten Architekturbüros überraschen mit einer visionären Vielfalt. Bei den Betrachtern lösen sie Erstaunen aus, das von offener Begeisterung bis schroffer Ablehnung reicht. Jetzt verfeinern die Büros ihre Entwürfe mit einem, zwei oder mehreren Hochhäusern beim Ettlinger Tor.

Auslöser für den bis zum Sommer laufenden Werkstattprozess ist der vom Landkreis angestrebte, aber noch keineswegs genehmigte Abriss des sanierungsbedürftigen Landratsamt-Hochhauses und damit verknüpfte anspruchsvolle Neubauten – möglicherweise Twin-Towers für Karlsruhe am Ettlinger Tor. Als Momentaufnahme seien die vier Vorschläge kurz vorgestellt:

MVRDV aus Rotterdam versucht, eine „ikonische Marke als Ausdruck der Vision Karlsruhes des 21. Jahrhunderts“ zu setzen. Ein riesiger Ring auf Stelzen verbindet die Ecken der Kreuzung. Oder ein gigantisches Stadttor überspannt die Ettlinger Straße. Gleich neun mit Brücken verbundene Türme oder eine Galerie aus Glas und Grün spannen sich entlang der Südseite der Kriegsstraße.

Von Sachzwängen befreit

Das Karlsruher Büro berchtoldkrass space&options hält „den Bereich zwischen Staatstheater und Landratsamt für den geografischen Schwerpunkt der Stadt“. Dafür hat man mehrere „von Sachzwängen befreite Szenarien“ entworfen. Eine der Fragen lautet: „Könnte ein neues Hochhaus ein Leuchtturm des städtischen Lebens sein?“

Visionen entwickelt

Das Büro Cobe Berlin spricht von „dem Momentum der Transformation“ durch den Umbau der Kriegsstraße. So hat das Team „Visionen für den Ort“ entwickelt – auch mit zwei Türmen beim Ettlinger Tor.

Max Dudler, Architekt aus Berlin, will „die Neustadt mit der Altstadt wieder zusammenführen“. So wird die „Neuordnung um das Ettlinger Tor in einem größeren Kontext gedacht“. Mit einem Zwillingsturm an der Ecke Kriegsstraße/Kreuzstraße, wo heute das Postgiroamt steht, wird ein „neues“ Ettlinger Tor geschaffen. Dazu kommen große flache Quader direkt am Ettlinger Tor als „Torhäuser“.