Parlamentarische Versammlung in Straßburg

Laschet soll Vize-Präsident im Europarat werden

Neue Karriere in Europa: Armin Laschet soll an diesem Montag in Straßburg von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats zum Vize-Präsidenten gewählt werden. Eigentlich steht der Posten der SPD zu. Doch die verzichtet zu Gunsten des scheidenden CDU-Parteichefs.