Auf Baden-Württemberg rollt eine Welle an Pensionskosten zu

5,485 Milliarden Euro muss das Land Baden-Württemberg in diesem Jahr für die Pensionen seiner Beamten im Ruhestand bezahlen, 1990 waren es noch 1,2 Milliarden. Wenn in den kommenden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Staatsdienst ausscheiden, schnellen die Lasten auf 7,5 Milliarden im Jahr 2030 hoch. Das Land bildet Rücklagen, doch die reichen bei weitem nicht aus.

Zahlungen schnellen in die Höhe

Die Unterschiede könnten deutlicher kaum sein. Bundesbeamte und Bundesrichter im Ruhestand erhielten im vergangenen Jahr nach dem von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im März vorgelegten „Versorgungsbericht der Bundesregierung“ im Durchschnitt eine Pension in Höhe von 3.150 Euro pro Monat, Berufssoldaten sogar von 3.170 Euro. 6,5 Prozent der früheren Bundesbeamten kamen sogar auf Altersbezüge von mehr als 5.000 Euro. In Baden-Württemberg liegt das durchschnittliche Ruhegehalt für frühere Angehörige im mittleren Dienst bei 2.218 Euro, im gehobenen Dienst bei 2.988 Euro und im höheren Dienst bei 4.025 Euro.

Von solchen Summen können die 21,1 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland nur träumen. Männer in den alten Bundesländern erhielten 2019 im Durchschnitt 1.130 Euro, in den neuen Ländern 1.226 Euro, Frauen im Westen kamen lediglich auf 647 Euro, im Osten auf 962 Euro.

71,75 Prozent des letzten Gehalts

Der entscheidende Unterschied zwischen Pensionen und Renten: Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist das Durchschnittseinkommen ihres gesamten Erwerbslebens für die Berechnung der Rente maßgeblich, derzeit liegt das Rentenniveau bei 48,16 Prozent des Durchschnittseinkommens. Und es gibt wegen der Beitragsbemessungsgrenze einen Deckel, der nicht überschritten werden kann. Beamtinnen und Beamten erhalten hingegen maximal 71,75 Prozent ihres letzten Gehalts – und das ist am Ende eines langen Berufslebens im Regelfall am Höchsten. Im Durchschnitt kommen die Bundesbeamten auf einen Wert von 67,3 Prozent. In Baden-Württemberg sind es durchschnittlich 70,3 Prozent bei Männern und 60,2 Prozent bei Frauen.