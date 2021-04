Bund strebt einheitliche Regelung an

Infektionsschutzgesetz soll verschärft werden: Ab einer Inzidenz von 100 gilt eine Ausgangssperre

Möglicherweise noch in dieser oder spätestens in der nächsten Woche wird das Infektionsschutzgesetz geändert. Die Bundesregierung entmachtet damit ein Stück weit die Länder und setzt in Corona-Hotspots neue strengere Regeln durch. Das gefällt aber nicht allen.