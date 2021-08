Auswärtiges Amt: Warum nicht mehr Menschen aus Afghanistan ausgeflogen werden

Der Airbus A400M ist ein mächtiges Transportflugzeug. In ihm finden ein Kampfhubschrauber, ein Panzer oder auch 114 Passagiere Platz. So gesehen hatten die sieben Menschen, die die Bundeswehr in der Nacht zum Dienstag von Kabul ausfliegen ließ, enorm viel Platz.

Dass nicht deutlich mehr Menschen gerettet wurden, stellt aus Sicht vieler Kritiker eine humanitäre Katastrophe, ein Versagen der deutschen Seite dar.

Den Eindruck verschärfen Bilder, die ein volles Flugzeug der US-Luftwaffe zeigen – mit diesem wurden 640 Menschen gerettet.