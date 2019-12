Autohalter muss das „Knöllchen“ bezahlen, wenn er bei der Ermittlung des Fahrers nicht mitwirkt

Anzeige

Zwei Dinge sind unstrittig. Zum einen: Das Auto ist auf ihren Namen zugelassen. Und zum anderen: Das Fahrzeug stand dreimal unrechtmäßig auf einem von einem privaten Betreiber bewirtschafteten Parkplatz eines Krankenhauses.

Beim ersten Mal war die zulässige Höchstparkdauer überschritten, wie die Parkscheibe belegte. Und zwei weitere Male war das Auto auf einem Parkplatz abgestellt, der für Mitarbeiter des Krankenhauses reserviert war.

Auch interessant: Streit ums Parken: 45-Jähriger attackiert in Gaggenau Mann mit Messer

Inkassounternehmen beauftragt

So kam es wie es kommen musste. Für jeden der drei Verstöße gab es ein „Knöllchen“. Doch die Halterin bezahlte die in Rechnung gestellten 60 Euro nicht. Daraufhin ermittelte der Betreiber des Parkplatzes ihre Adresse und beauftragte ein Inkassounternehmen, insgesamt 214,50 Euro für die „Knöllchen“ sowie die Kosten der Halteranfrage und die Inkassogebühren einzutreiben. Auch diese Zahlung verweigerte die Halterin. Sie bestritt, an den betreffenden Tagen mit dem Auto gefahren zu sein.

Muss sie dennoch zahlen? Muss sie als Halterin letztendlich für die Konsequenzen bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung aufkommen? In Deutschland gilt das Prinzip der Fahrerhaftung, nicht der Halterhaftung wie in vielen anderen europäischen Ländern. Nein, sagte daher das Amtsgericht Arnsberg im August 2018. Die Beweislast, dass die Halterin tatsächlich auch die Fahrerin gewesen sei, liege bei der Betreiberin des Parkplatzes, diesen Nachweis konnte sie nicht erbringen. Eine Benutzung von Kraftfahrzeugen durch Dritte stelle „einen völlig lebensnahen Vorgang dar und kann nicht typischerweise ausgeschlossen werden“, hieß es in der Urteilsbegründung.

Auch interessant: Falschparken auf Gehwegen ist die Regel – Aktionstag in Bühl

Landgericht wies Berufung zurück

Das Landgericht Arnsberg bestätigte im Januar 2019 das Urteil der Vorinstanz und wies die Berufung zurück, weil der Schuldner des erhöhten Parkentgeltes nicht der Fahrzeughalter, sondern nur der Fahrer sei. Dem Betreiber des Parkplatzes könne es zugemutet werden, zu ermitteln, „wer ein Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt hat“, sei es durch Personal oder Videoüberwachung.

Doch die Firma fand sich mit den beiden Niederlagen vor Gericht nicht ab und legte Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) ein. Mit Erfolg. Der XII. Zivilsenat hob am Mittwoch das Urteil des Landgerichts Arnsberg auf und ordnete eine Neuverhandlung an (AZ XII ZR 13/19). Zwar habe es das Landgericht zu Recht abgelehnt, „eine Haftung der Klägerin für diese Vertragsstrafe allein aus ihrer Haltereigenschaft abzuleiten“, sagte der Vorsitzende Richter Hans-Joachim Dose in seiner Urteilsbegründung, gleichwohl habe die Beklagte in diesem Fall ihre Fahrereigenschaft nicht wirksam bestritten. Es reiche nicht aus, einfach zu behaupten, man sei nicht gefahren, vielmehr müsse der Halter Auskunft geben, „wer als Nutzer des Pkw im fraglichen Zeitpunkt in Betracht kam“.

Auch interessant: Auch in Durlach gibt es jetzt Knöllchen fürs Gehwegparken

Halter kenne „alle wesentlichen Tatsachen“

Ein Parkplatzbetreiber habe, so der XII. Zivilsenat, „keine zumutbare Möglichkeit, die Identität seines Vertragspartners bei Vorliegen eines unberechtigten Abstellvorgangs und damit einer Verletzung seines letztlich aus dem Eigentum folgenden Rechte im Nachhinein in Erfahrung zu bringen“. Der Halter dagegen kenne „alle wesentlichen Tatsachen“, insofern sei es ihm „selbst mit einem gewissen zeitlichen Abstand ohne weiteres möglich und zumutbar, jedenfalls die Personen zu benennen, die im fraglichen Zeitraum die Möglichkeit hatten, das Fahrzeug als Fahrer zu nutzen“. Gibt er den Fahrer auf Nachfrage nicht an, muss er sich so behandeln lassen, als wenn er selbst dort geparkt hätte – und die Kosten tragen.

Der ADAC sah die Entscheidung kritisch. „Private Parkraumüberwacher erzielen ihre Einnahmen oft nur über Gebühren für falsches Parken, das heißt, sie haben gar kein Interesse, den tatsächlichen Falschparker zu ermitteln, zum Beispiel durch das Aufstellen von Kameras, Schranken etc.“, sagt der ADAC-Jurist Klaus Heimgärtner. „Durch die neue Rechtsprechung wird es ihnen leicht gemacht, hier schnell zu kassieren.“ Der Bundesverband Parken begrüßte hingegen das Urteil. „Das schafft Klarheit“, so Geschäftsführerin Elisabeth Herles. Falschparker verhielten sich schlicht unfair.

Auch interessant: Karlsruher Hilfsorganisationen stoppen Kleiderspenden