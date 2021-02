Bestechlichkeit, Rechtsbeugung, Vorteilsnahme – ein Jurist am Amtsgericht Baden-Baden nahm es laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mit dem Gesetz nicht immer genau. Er ist gemeinsam mit einem früheren Polizisten und Autohändler angeklagt.

Hat die Verlockung von etwas Luxus einen Richter verleitet, hin und wieder ein Auge zuzudrücken und sich bestechen zu lassen? Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe meint: Ja. Sie ist nach ihren Ermittlungen überzeugt, dass der Jurist am Amtsgericht Baden-Baden eine Reihe von Straftaten begangen hat.

Die Anklageschrift listet eine Reihe von Delikten auf: Vorteilsnahme in zehn Fällen, Rechtsbeugung, Bestechlichkeit, Verletzung des Dienstgeheimnisses, versuchter Betrug in zwei Fällen.

Das sind die wesentlichen Vorwürfe, die die Ermittler auf rund 170 Seiten zusammengetragen haben.

Prozessauftakt steht noch nicht fest

Der frühere Richter muss nun selbst vor einen Richter treten. Das Landgericht Karlsruhe wollte den Prozess gegen ihn ursprünglich am 19. Januar eröffnen. Es sagte die Verhandlungstage im Januar und Februar jedoch kurzfristig ab, weil die Bedingungen für ein Verfahren in der Corona-Pandemie nicht optimal seien, wie eine Gerichtssprecherin auf Nachfrage dieser Zeitung informierte.

Sie verwies darauf, dass im Laufe der zwölf angesetzten Verhandlungstage 20 Zeugen geladen seien. Zudem sei mit einem großen Publikums- und Medieninteresse zu rechnen. Angesichts der Corona-Auflagen habe die zuständige Kammer entschieden, das Verfahren am 3. März zu beginnen. Doch auch daraus wird nichts. „Die Verhandlungen müssen neu angesetzt werden“, sagte die Gerichtssprecherin auf Anfrage.

Zwischen den Verhandlungstagen dürften maximal drei Wochen Pause liegen. Für den März sei das mit den Verfahrensbeteiligten terminbedingt nicht möglich gewesen. Mit einem Prozessbeginn vor Sommer sei nun nicht mehr zu rechnen.

Ein Polizist und Autohändler sind ebenfalls angeklagt

Der Jurist wird nicht allein auf der Anklagebank Platz nehmen. Neben dem Richter sind auch ein mittlerweile pensionierter Polizist aus dem Bezirk des Polizeipräsidiums Offenburg und ein früherer Baden-Badener Autohändler angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Polizisten der Vorteilsgewährung in neun Fällen. Er soll zudem Dienstgeheimnisse verraten und sich Vorteile verschafft haben. Dem Autohändler wirft die Staatsanwaltschaft Vorteilsgewährung in zwei Fällen, Bestechung und Beihilfe zu versuchtem Betrug vor.

Der Fall erregt viel öffentliche Aufmerksamkeit

Die mutmaßlichen Straftaten ereigneten sich zwischen 2014 und 2017. Der Fall erregte bereits im Vorfeld des Prozesses öffentliche Aufmerksamkeit. Der Generalstaatsanwalt hatte das Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden nach Karlsruhe übertragen, um den Eindruck der Befangenheit zu vermeiden und eine mögliche Nähe zwischen Strafverfolgern und angeblichen Tätern von vorneherein auszuschließen.

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen im Frühsommer 2020 abgeschlossen und Anklage erhoben. Das Landgericht Karlsruhe hat zwölf Prozesstage angesetzt.

Die Vorwürfe reichen bis in die Baden-Badener Drogenszene hinein

Die kriminellen Machenschaften des Trios beruhten offenbar auf einem System gegenseitigen „Gebens und Nehmens“. Die Vorwürfe reichen bis in die Drogenszene von Baden-Baden hinein. Der Autohändler soll dem Richter hochwertige Luxusautos bereit gestellt haben. Zudem soll er dem Juristen Geld geliehen haben, die Rede ist von 5.000 Euro. Dafür habe der Autoverkäufer Tipps über ein gegen ihn laufendes Ermittlungsverfahren erhalten.

Der Mann, dessen Geschäft mittlerweile nicht mehr existiert, war wegen Drogendelikten ins Visier der Polizei geraten. Der Verdächtige habe sich unmittelbar nach der Warnung für mehrere Monate ins Ausland abgesetzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Polizist den Richter mit Informationen zu den gegen den Autohändler laufenden Verfahren versorgt.

Ein Autohändler soll den Richter geschmiert haben

Die Anklageschrift enthält weitere Vorwürfe gegen den Richter: Er hat offenbar mit Geldauflagen, die er in Strafprozessen verhängt hat, einen Baden-Badener Sportverein begünstigt. Das Pikante: Der mitangeklagte Polizist und der Autohändler waren Mitglieder dieses Vereins. Der Beamte gehörte zudem dem Vorstand an, der Autohändler war einer der Sponsoren. Im Gegenzug zu den Geldzuweisungen soll der Richter Essenseinladungen auf Kosten des Vereins erhalten haben.

Die Ermittlungen kamen vor mehr als zwei Jahren richtig ins Rollen. Im Herbst 2017 durchsuchte die Polizei private und dienstliche Räume des angeklagten Richters. Das zuständige Dienstgericht des Landgerichts Karlsruhe kam danach zu dem Ergebnis, der Jurist habe seine Dienstpflichten mehrfach verletzt und sich schwerer Dienstvergehen schuldig gemacht.

Das Land entlässt den Beschuldigten aus dem Richterverhältnis

Das Land hat ihn daraufhin aus dem Richterverhältnis entlassen. Er erhält seither nur die Hälfte seiner Dienstbezüge. Gegen den früheren Polizisten läuft neben dem anstehenden Strafprozess ein Disziplinarverfahren. Der ehemalige Beamte muss mit einer Kürzung oder Streichung seiner Pension rechnen.

Der Richter, der es den Ermittlern zufolge mit den Gesetzen nicht immer so genau nahm, galt am Amtsgericht Baden-Baden als schillernde Figur. Gerichtsbeobachter schildern seinen Verhandlungsstil häufig als herrisch und sein Auftreten als arrogant, was der Jurist gerne mit seiner Körpersprache zum Ausdruck gebracht habe. Gelegentlich habe er mit der Faust auf den Tisch geschlagen, wenn ihm etwas nicht gepasst habe.

Der Umgang mit Zeugen ist offenbar nicht zimperlich

Im Umgang mit Zeugen sei er oft nicht zimperlich gewesen. Er habe beispielsweise einen seiner Ansicht nach mauernden Zeugen während einer Verhandlung im Gerichtssaal verhaften und in Beugehaft abführen lassen. Ab 2008 war der Beschuldigte mehr als drei Jahre Richter am Bezirksgericht Mitrovica im Kosovo. Er übernahm diese Aufgabe im Auftrag der EU, die eine Rechtsstaatlichkeitskommission eingerichtet hatte, um dem jungen Staat beim Aufbau von Polizei, Justiz und Verwaltung zu helfen.