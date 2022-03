„Land ist stark benachteiligt“

Bei der Ansiedlung von Unternehmen kann Baden-Württemberg nicht mit dem Osten mithalten

Tesla in Brandenburg, Intel in Sachsen-Anhalt und Bosch in Sachsen - der Osten punktet mit milliardenschweren Neuansiedlungen im High-Tech-Bereich. Das Wirtschaftsministerium in Stuttgart beklagt die Nachteile bei den Fördermöglichkeiten, die FDP im Landtag wirft der Regierung Untätigkeit vor.