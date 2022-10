Unterwegs in Lettland und Estland

Die Angst des Baltikums vor dem großen Nachbarn im Osten

In Lettland und Estland befürchten viele, dass Putin auch ihr Land angreifen könnte. Wer mit den Menschen in diesen Ländern spricht, erhält einen Einblick in die große Unsicherheit. Unser Redakteur Dieter Klink hat sich vor Ort umgehört.