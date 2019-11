Bauern wollen gehört werden

Anzeige

Werner Kunz, Vorstandsmitglied im Landesbauernverband Baden-Württemberg, wirft der Politik vor, die Nöte und Bedürfnisse der Landwirte zu ignorieren. Das sagte der Landwirt aus dem Landkreis Karlsruhe im BNN-Interview.

Die Bauern begründen ihre Proteste mit Existenzängsten. Wo drückt heute der Schuh?

Kunz: Das von der Bundesregierung beschlossene Agrarpaket enthält schärfere Vorgaben für Dünger und Pestizide, die für viele Landwirte gravierende Folgen haben würden. Auf der Landesebene kommt das Bienen-Volksbegehren dazu, welches im Übermut falsch gestrickt wurde: Wenn es künftig keinen Pflanzenschutz mehr geben wird, werden die Betriebe aufgeben müssen. Wir protestieren dagegen, dass die Landwirte bei der Entscheidungsfindung nicht einbezogen wurden. Was ist das für ein Demokratieverständnis?

Die EU droht Deutschland mit hohen Strafen wegen der Belastung des Grundwassers mit Nitraten durch Überdüngung. Und der breite Einsatz von Pestiziden ist ein Grund für das Massensterben von Insekten. Warum sehen die Bauern hier keinen Handlungsbedarf?

Kunz: Ja, die Nitratwerte sind zu hoch, mich stört aber die Gleichmacherei. In Baden-Württemberg ist dies ein viel geringeres Problem als etwa in Niedersachsen. Dort muss sich etwas ändern, indem man entweder die Tierbestände verringert oder die Gülle aus den belasteten Gegenden anderswo hinbringt. Was das Insektensterben angeht: Die Landwirtschaft ist nicht alleine schuld daran. Wenn ich nun aber, wie von manchen gefordert, 50 Prozent weniger Pestizide einsetze, werde ich keinen Raps züchten können, und ein Ausbau des ungeliebten Mais wäre die Folge. Ich halte nur eine Reduzierung um bis zu 20 Prozent für realistisch.

Stehen bald weitere Bauernproteste an?

Kunz: Wir wollen gehört werden. Wenn es keine Kompromisse gibt, werden bald Traktoren auch vor dem Landtag in Stuttgart stehen. Meine größte Sorge sind die jungen Bauern, die nicht mehr weiter wissen und aufgestachelt sind. Für sie heißt es jetzt: hopp oder top.