Bei den ersten digitalen Impfpässen holpert es

Viele Reiselustige wollen ihn unbedingt haben: den elektronischen Corona-Impfnachweis. An diesem Montag startete die Ausgabe in den Apotheken - mit technischen Anlaufschwierigkeiten am Morgen. Dass die Apotheker 18 Euro pro Impfausweis sowie sechs Euro für den Eintrag der Zweitimpfung erhalten, weckt teilweise Neid. Die Verbandschefin Tatjana Zambo hält diese Diskussion für einseitig. Sie verweist auf den „unfassbar hohen“ Aufwand bei der Impfstoff-Beschaffung.

Gaggenau/Bühl/Stuttgart. Wie ist es gelaufen – am Tag eins, an dem die Apotheken den digitalen Impfausweis ausgeben durften? Die Antwort hängt ganz davon ab, wen man fragt. Das Spektrum reicht von „weitgehend reibungslos“ bis „furchtbar“. Apotheker und Kunden berichten von Ausfällen des Computersystems.

Michael Becker hat Apotheken in Sasbach und Gengenbach. Er berichtet von erheblichen technischen Problemen zum Start. „Natürlich waren wir gespannt wie ein Flitzebogen“, erklärt er. „Es ist furchtbar angelaufen, weil der Server gleich zusammengebrochen ist.“ Nach einer Stunde sei das System stabil gelaufen. Christoph Bergbauer, der drei Apotheken in Bühl und Rastatt besitzt, hat an den verschiedenen Standorten variierende Erfahrungen gemacht: „Nach einer halben Stunde lief es in Rastatt besser“, sagt der Pharmazeut. „In Bühl war der Server aber erst mit einigen Stunden Verzögerung erreichbar.“

Tatjana Zambo, die Präsidentin des Landesapothekerverbandes (LAV) Baden-Württemberg, wirkte am Tag eins relativ entspannt. „Die Technik steht“, zieht die Apothekerin aus Gaggenau am Nachmittag eine erste Zwischenbilanz. „Morgens hat es eine halbe Stunde bis eine Stunde gedauert, weil alle Apotheker in Deutschland ihr Passwort ändern und sich die Sache anschauen mussten“, so erklärt sie den leicht holprigen Start. Die Nachfrage der Kunden sei in ihren Häusern jedenfalls ab acht Uhr groß gewesen: „Wir waren kontinuierlich damit beschäftigt, Zertifikate auszustellen.“

Ob vor allem Reiselustige kamen, die sich vor dem Urlaub ihren elektronischen Impfpass sichern wollten? Die Vermutung liegt nahe, doch für lange Plaudereien mit Kunden blieb in der Hektik kaum Zeit. „Es waren von den Jungen bis zu den Mittelalten alle Gruppen gleich vertreten“, sagt Zambo. Nur die hochbetagten Senioren zeigten wenig Interesse am elektronischen Nachweis ihrer Corona-Impfung.

Strenggenommen stellen gar nicht die Apotheken den E-Impfausweis aus. Sie rufen das Dokument über einen IBM-Server beim Robert-Koch-Institut ab. „Es sind aber keineswegs nur drei Klicks, die wir machen müssen“, betont LAV-Präsidentin Zambo. „Wir müssen den Impfausweis auf Plausibilität hin prüfen. Das ist durchaus eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Man muss sich konzentrieren und mehrere Angaben abgleichen.“ Daher findet sie die Diskussion um die Vergütung der Apotheker auch ungerecht.

18 Euro erhält eine Apotheke für jeden digitalen Impfausweis – zuzüglich sechs Euro für den Eintrag der Zweitimpfung. „Jens Spahn weiß schon, warum er auf uns Apotheker zählt“, sagt Zambo. „Wir haben in der Pandemie bewiesen, dass wir von jetzt auf nachher zur Stelle sind.“ Auch die Informationen zum E-Impfpass seien erst am Freitag gekommen: „Das war sehr knapp. Ich saß am Wochenende mehrere Stunden in der Apotheke, um alles vorzubereiten.“ Zambo verweist darauf, dass mancher Kollege auf anfangs teuer eingekauften Masken und Desinfektionsmitteln sitzen geblieben sei. Und niemand diskutiere zum Beispiel über die geringe Vergütung bei der Impfmittel-Beschaffung. „Da bekommen wir pro zehn Impfstoffdosen 6,85 Euro – und wir haben einen unfassbar großen Aufwand“, sagt die LAV-Präsidentin. Viele Absprachen mit Arztpraxen und Großhandel seien nötig. Der begehrte und rare Impfstoff müsse „sehr, sehr vorsichtig“ in die Praxen transportiert werden. Ihre Kollegen „bereicherten“ sich keineswegs in Zeiten der Pandemie.

Zambo appelliert an die Kunden, dass möglichst nicht alle auf einmal in dieser ersten Woche den digitalen Impfausweis anzufordern - damit die Apotheker auch für normale Kundenwünsche noch genügend Zeit haben. „Wir stellen die Zertifikate ja aus, solange dieser Service gebraucht wird“, sagt sie.

Wie eine stichprobenartige BNN-Umfrage ergab, gab es in den Apotheken der Region am ersten Tag keinen flächendeckenden riesigen Ansturm. „Das Interesse ist groß“, berichtet Apotheker Bergbauer, „allerdings war das Interesse bei den Masken sehr viel größer.“

Es bieten auch nicht alle Kollegen den neuen Service an. Etwa 50 bis 70 Prozent der Apotheken seien am Start, schätzt Zambo. Zur kleineren Gruppe gehört zum Beispiel Olaf Gerdes, der Apotheken in Bühl, Baden-Baden und Rastatt betreibt. „Wir machen nicht mit, weil wir die technischen Voraussetzungen überhaupt noch nicht haben“, berichtet er. „Diese notwendigen Voraussetzungen gibt es frühestens in vier bis sechs Wochen.“