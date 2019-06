Interview mit Gero Neugebauer: „Bei der SPD ist kein Profil erkennbar“

Anzeige

Der Rücktritt von Andrea Nahles von beiden Ämtern als SPD-Vorsitzende und Fraktionschefin stürzt die Sozialdemokraten in eine tiefe Krise. Nach Meinung des Parteienforschers Gero Neugebauer von der Freien Universität Berlin braucht die SPD jetzt eine gründliche Erneuerung an der Spitze und eine bessere Kommunikation mit ihrer Basis. Das sagte der Politikwissenschaftler im BNN-Interview.

Alle reden mal wieder von der „Selbstzerstörung“ der SPD. Wie schlimm steht es wirklich um die Sozialdemokraten?

Neugebauer: Man kann die Schuld an der jetzigen Situation nicht alleine Frau Nahles geben. Die SPD leidet seit Jahren an einer politischen Auszehrung und Neuausrichtung durch die Agenda 2010, die in der Partei nicht diskutiert worden war. Nachdem sie mehrere Personen als Vorsitzende verschlissen hat, gibt es kein Vertrauen in eine personelle Kontinuität mehr. Die Mehrheit der Wähler kann bei den Sozialdemokraten zudem kein politisches Profil erkennen. Sie brauchen deswegen eine Führung, die als Repräsentant einer Diskussion eine programmatische Alternative darstellt. Das geht aber nicht von heute auf morgen.

Braucht die SPD-Spitze eine Erneuerung und Verjüngung nach dem Vorbild der Grünen?

Neugebauer: Ja. Ein einfacher Personalwechsel, der neue Gesichter nach vorne bringt, nützt der SPD aber nichts. Sie braucht jemanden, der nicht Teil ihrer Vergangenheit ist und sich für die damalige Politik nicht erklären muss. Diese Person muss Mehrheiten für einen Weg aus der Krise finden, der der Partei eine neue Identität verschafft.

Wäre es strategisch klug für die Sozialdemokraten, die Große Koalition bald zu verlassen?

Neugebauer: Nein, denn es fehlt ihr an Geld und der Fähigkeit, Begeisterung zu erzeugen und die Wähler zu mobilisieren. Die SPD führt momentan keine Diskussion über eine mögliche neue Machtperspektive in einer anderen Regierungskonstellation. Sie wäre also gut beraten, in der GroKo zu bleiben. Zumal auch die Union gerade daran sehr interessiert ist, weil sie sich Neuwahlen nicht erlauben kann.

Sehen Sie den Fall Nahles generell als einen Weckruf für die Politik, mehr Respekt für ihr Spitzenpersonal zu zeigen?

Neugebauer: Ich sehe das Problem eher darin, dass sich Parteiführungen und Mitglieder nicht in Übereinstimmung befinden. Wenn eine Partei als handlungsfähig wahrgenommen werden will, braucht sie eine geschlossene Führung, die dazu bereit sein muss, mit den Mitgliedern zu kommunizieren. Diese Kommunikation darf jedoch nicht nur von oben nach unten gehen, sondern auch umgekehrt – sonst setzt sich ein Prozess der Entfremdung in Gang.

Ist ein Comeback von Andrea Nahles für Sie vorstellbar?

Neugebauer: Sie wird erst einmal eine Pause einlegen und überlegen, wie sie ihr Talent weiterverwenden könnte. Vielleicht findet sich da eine gute Möglichkeit.