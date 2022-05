Was in der Ukraine passiert, ist das Ergebnis von Korruption und Schlendrian im russischen Militär. Es reicht nicht, viel Geld für Ausrüstung auszugeben. Wenn man nicht trainiert, die Luft-, See- und Landeinheiten und Spezialkräfte gemeinsam einzusetzen, so wie wir das tun, kriegt man ein Problem, wenn man auf eine zähe Verteidigung stößt. Und das geschieht gerade in der Ukraine. Deren exzellente Soldaten kämpfen wie Tiger und werden jeden Tag stärker, die Russen waren darauf nicht vorbereitet. Darum sehen wir neue russische Panzer verlassen am Straßenrand stehen.