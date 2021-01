Coronamasken: Balanceakt für die Apotheken

Berechtigungsscheine für FFP2-Masken wandern durch zwei Instanzen und dann zum Kunden

34,1 Millionen Berechtigungsscheine für FFP2-Masken sind der Druckauftrag der Bundesdruckerei. Die Gutscheine, mit denen sechs Masken noch zwei Euro kosten, sollen bis Ende Februar in drei Tranchen an die Krankenkassen geliefert werden, die diese nach den Kriterien Alter und Erkrankung an ihre Versicherten senden.