Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) ist von einem Unbekannten attackiert und dabei leicht verletzt worden.

Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, wurde Giffey am Dienstagnachmittag in der Gertrud-Haß-Bibliothek im Bezirk Neukölln unvermittelt von einem Mann von hinten mit einem Beutel angegriffen, der mit hartem Inhalt gefüllt war. Die 46-Jährige wurde am Kopf sowie am Nacken getroffen.

Staatsschutz ermittelt im Fall Giffey

Der Angreifer entkam unerkannt. Giffey begab sich laut Polizei kurzzeitig wegen Kopf- und Nackenschmerzen zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.

Giffey spricht erstmals über Tat

Am Tag danach äußert sie sich Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey erstmals zu dem Vorfall. Sie hat nach dem Angriff auf sie zu mehr Respekt gegenüber Menschen aufgerufen, die sich in der Politik engagieren. „Wir leben in einem freien und demokratischen Land, in dem jede und jeder seine Meinung frei äußern darf und kann“, teilte Giffey am Mittwoch auf Instagram mit.

„Und dennoch gibt es eine klare Grenze. Und das ist Gewalt gegen Menschen, die eine andere Auffassung vertreten, aus welchen Gründen auch immer, in welcher Form auch immer.“ Diese Angriffe seien durch nichts zu rechtfertigen. „Sie sind eine Grenzüberschreitung, der wir uns als Gesellschaft entschieden entgegenstellen müssen“, schrieb Giffey.

Externer Inhalt von Instagram

„Ich wünsche mir, dass wir alle mehr auf den Umgang miteinander achten, dass Respekt und Wertschätzung wieder mehr Wert bekommen und dass wir uns gemeinsam für Dialog, gute Kompromisse und die Vielfalt der unterschiedlichen Sichtweisen auf die Welt stark machen.“ Das bedeute auch, dass alle jene, die bereit seien, sich als Politikerinnen und Politiker für Deutschland einzusetzen und hart arbeiteten, Respekt und einen gewaltfreien Umgang verdient haben.

Polizeigewerkschaft verurteilt Tat als „hinterhältigen Angriff“

Die Polizeigewerkschaft GdP hat die Attacke auf Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey als „hinterhältigen Angriff“ verurteilt. „Die Attacken auf Mandatsträger haben in den letzten Jahren immer mehr zugenommen, im Social Media werden Hasskommentare abgegeben und mittels verbaler Gewalt der Nährboden für körperliche Gewalt gelegt“, sagte Landeschef Stephan Weh am Mittwoch in einer Mitteilung.

„Statt Meinungen auszutauschen und sich Argumenten zu stellen, wird heute gehetzt und zugeschlagen.“ Dies scheine mittlerweile längst Normalität, dürfe aber nicht sein. „Politiker, Polizisten, Feuerwehrleute und Ehrenamtler stehen im Fokus, weil sie selbst zurückstecken, um sich für andere zu engagieren.“ Es werde Zeit, dass nachhaltige Maßnahmen ergriffen werden, um sie zu schützen. „Wir brauchen einen besseren strafrechtlichen Schutz von Amts- und Mandatsträgern sowie eine personelle und technische Stärkung von Polizei und Justiz, damit sie nicht zur Zielscheibe werden.“

Giffey nimmt Termine wahr

Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey nimmt nach dem tätlichen Angriff auf sie am Mittwoch ihre Arbeit wieder auf. Ein Termin zu Kampagne „Solar zahlt sich aus“ werde wie geplant mit Giffey stattfinden, bestätigte ihr Sprecher. Die Senatorin will die Kampagne um 11 Uhr im Berliner Futurium vorstellen.