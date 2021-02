Kommentar

Beziehungen mit Russland: Das Vertrauen schwindet

Der mutmaßlich politisch motivierte Mord an einem Georgier in Berlin hat die Krise in den deutsch-russischen Beziehungen weiter verschärft. Eine direkte Verwicklung des Kreml in die spektakuläre Bluttat wird sich wohl nicht nachweisen lassen – doch die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass sich solche Verbrechen nicht wiederholen.