Brexit-Streit: Gefangen in der Schleife

Als sie am vergangenen Samstag den frisch ausgehandelten Brexit-Deal von Boris Johnson im Unterhaus anpries, sprach Theresa May amüsiert von einem „deutlichen Déjà-vu“. Die Ex-Premierministerin war selbst dreimal mit einem ähnlichen Abkommen im Westminster-Parlament gescheitert. Dasselbe Gefühl dürfte nun ihren Nachfolger beschleichen.

Nachdem der Parlamentssprecher John Bercow die Regierung ausgebremst und eine erneute Abstimmung über Johnsons Deal verweigert hat, ist der geplante EU-Abschied der Briten am 31. Oktober kaum noch möglich. Die Europäer, die mit wachsendem Verdruss die in der andauernden Déjà-vu-Schleife gefangene britische Politik beobachten, müssen sich nun mit Geduld wappnen und darauf einstellen, bald wahrscheinlich mit einer neuen Regierung in London verhandeln zu müssen.

Bercows Ohrfeige für Johnson hatte prozedurale Gründe, die anfechtbar sind. Im Drehbuch des packenden politischen Thrillers an der Themse spielen diese Argumente jedoch ohnehin nur eine nebensächliche Rolle. Was zählt, ist das Verhältnis zwischen Parlament und Regierung. Es ist vollkommen zerrüttet, vermutlich irreparabel.

Schon Theresa May hatte den bewährten demokratischen Mechanismus über Gebühr strapaziert und hemmungslos Sand ins parlamentarische Getriebe gestreut. In seiner Brexit-Verzweiflung ging Johnson sogar noch weiter und erklärte dem widerspenstigen Parlament faktisch einen Krieg. Die Früchte der Konfrontation, die in einer für illegal erklärten Zwangsbeurlaubung der Volksvertreter gipfelte, erntet jetzt der Tory-Chef.

Johnson hat bislang jede Abstimmung in Westminster verloren. Das Ende seiner Demütigung ist nicht absehbar, und seine Machtbasis dürfte weiter schwinden. Die politische Paralyse in Großbritannien kann daher nur noch durch eine Neuwahl nach der Verschiebung des Brexits auf Januar gelöst werden. Und es ist alles andere als gewiss, dass der blonde Hasardeur am Ende als Sieger dastehen wird.