Briten vor dem Klippensprung

In Großbritannien ging am Mittwoch ein Wahlkampf zu Ende, den man überflüssig wie symptomatisch für den Zustand des Landes nennen könnte.

Ersteres weil all die Polemik, all die Wahlwerbung, alle Lügen, taktische Manöver, Enthüllungen und alberne Streitereien um TV-Auftritte im Grunde nichts verändert haben. Die Konservativen liegen in der Gunst der Wähler vorne, so wie sie es seit der jüngsten Auflösung des Parlaments getan haben.

Symptomatisch war die Kampagne, weil sie viele dringende Herausforderungen und Probleme des Königreichs zugunsten einer einzigen Frage ignorierte: Brexit – ja oder nein? Zumindest waren hier die Tories konsequent mit ihrem zugespitzten und einprägsamen Slogan: „Get Brexit done“ („Lasst den Brexit vollziehen“). Das dürfte sich für die Partei, die unbeirrt den riskanten Kurs auf die mögliche Spaltung des Königreichs fährt, hoch auszahlen.

Wenn an diesem Donnerstag nicht ein Wunder geschieht, wird Boris Johnson britischer Premierminister bleiben und im Januar endlich sein Versprechen erfüllen: „Get Brexit done“. Das Kalkül des listigen Blondschopfes scheint soweit richtig gewesen zu sein. Der kontroverseste und unterhaltsamste Spitzenpolitiker Britanniens blieb seinem Image treu und redete seinen trockenen Opponenten Jeremy Corbyn in Grund und Boden. Dabei nahm es Johnson bei seinen Versprechen mit der Wahrheit wohl nicht immer genau.

Für viele Wähler ist dies jedoch nicht entscheidend. Sie können das Wort Brexit nicht mehr hören und wünschen sich, dass das Königreich endlich über die Klippe springt und das normale Leben weitergeht. Darum kam der Tory-Slogan in der Breite so gut an. Die Ränder des Landes – etwa Nordengland, Schottland und Nordwales – müssten die Konservativen allerdings noch für sich gewinnen, wenn sie die Mehrheit stellen wollen. Labour hat hier viel politisches Kapital investiert, vielleicht umsonst. Zwar schlug sich Corbyn im Wahlkampf besser als erwartet. Doch im direkten Vergleich neben Johnson kann er für viele Briten nicht bestehen. Labour dürfte zudem dafür bestraft werden, dass sich die Partei nicht von Beginn an klar gegen den Brexit positioniert hatte.