Bundestagswahl: Große Pläne für strapaziertes Gesundheitssystem

Vor gar nicht so langer Zeit wussten die Krankenkassen nicht, wohin mit ihren Einnahmen. Mitte 2017 kletterten die Reserven der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auf einen Rekordwert von 16,5 Milliarden Euro. Vier Jahre später bietet sich ein völlig anderes Bild. Die Rücklagen sind praktisch aufgebraucht. 2022 droht eine Finanzlücke bis zu 17 Milliarden Euro. Schuld daran ist zuallererst die Pandemie. Alleine die drei Ausgabeposten ärztliche Behandlung, Arzneimittel, und Krankengeld kosteten die GKV 6,6 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Doch die Tatsache, dass Deutschlands Gesundheitssystem unter einem starken Kosten- und Qualitätsdruck steht, liegt nicht alleine an Corona: Zwischen Anspruch und Realität klafft eine Lücke, die sich nicht ohne tiefgreifende Reformen schließen lässt. Da geht es um eine Stabilisierung der Kassen, die Neuorganisation der stationären Versorgung mit Fokus auf Spezialisierung, aber auch um die Stärkung des vernachlässigten ambulanten Bereichs und den Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Zwar konnte Gesundheitsminister Jens Spahn bei seinem Abbau des Reformstaus im System Erfolge verbuchen. Doch einige wichtige Vorhaben, etwa die Reform der Notfallversorgung, blieben auf der Strecke. Der künftigen Bundesregierung fällt nun die schwierige Aufgabe zuteil, ungeachtet der sinkenden Einnahmen den notwendigen Umbau im Gesundheitssystem anzustoßen - so wie es laut einer Umfrage 78 Prozent der Bürger fordern. Trotz oder gerade wegen der Pandemie war die Zufriedenheit der Menschen in Deutschland mit der medizinischen Versorgung bislang hoch. Ob dies so bleiben wird, ist ungewiss. (alm)