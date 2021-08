709 Abgeordnete sitzen im Bundestag. Und nach der Wahl könnten es noch mehr werden. Eilanträge der Oppositionsparteien gegen die Wahlrechtsreform der Großen Koalition lehnte das Bundesverfassungsgericht allerdings ab. Nach der Wahl will Karlsruhe aber ein Urteil sprechen.

Eng war es in den vergangenen vier Jahren im weiten Rund des Plenarsaales im Berliner Reichstagsgebäude. Wo eigentlich nach dem Gesetz 598 Abgeordnete sitzen sollten, 299 über die Erststimme direkt gewählte Parlamentarier und genau noch einmal so viele, die über die Zweitstimme über die Landeslisten ihrer Parteien einziehen, saßen seit der vergangenen Bundestagswahl am 24. September 2017 letztlich 709 Frauen und Männer.

Denn CDU/CSU und SPD hatten 46 Überhangmandate errungen, so viele wie noch nie bei Bundestagswahlen seit 1949, die zu weiteren 65 Ausgleichsmandaten bei allen anderen Parteien führten. Der Bundestag gehörte damit zu den größten Parlamenten der Welt.