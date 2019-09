Chirac in Baden-Baden: Falscher Wein für den Ehrengast

Anzeige

Ein Gugelhupf aus Baden-Baden zementierte vor 23 Jahren die deutsch-französische Freundschaft, überreicht von zwei Mädchen in Trachtenkleidern an Kanzler Helmut Kohl und Staatspräsident Jacques Chirac unter strahlend blauem Himmel vor dem Kurhaus an der Oos.

Der 66. Gipfel beider Staaten am 7. Dezember 1995 war eine gute Gelegenheit für den damals 63-jährigen Franzosen, die badische Gastfreundschaft näher kennen lernen zu können, wenn auch nur für einen halben Tag. So hatte das Brenner’s Park-Hotel für Chiracs Gespräch mit Kohl eigens den Roten Salon neu möbliert und mit einer „edlen und wohnlichen Atmosphäre“ versehen, wie damals der Direktor Richard Schmitz voller Stolz erzählte. Der hohe Gast aus dem Nachbarland bekam bei dem anschließenden Festessen unter anderem Kraftbrühe mit Pistazienklößchen und Kalbsmedaillons mit Trüffeln in Champagner serviert.

Von seiner besten Seite präsentierte sich Baden-Baden Chirac und seiner Delegation, mit einer Ausnahme: Es wurden aus Versehen die falschen Weine kredenzt, nämlich welche von der Saar. Oberbürgermeister Ulrich Wendt reagierte schnell und brachte zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt einen 1994er Baden-Badener Riesling in einem großen Bocksbeutel mit. Die BNN haben darüber ausführlich berichtet.

Größere Bürgernähe der EU als Gesprächsthema

Neben Speis und Trank gab es für Chirac und Kohl in der Kurstadt auch einiges zu besprechen. So ging es schon damals um die Frage, wie die EU bürgernaher werden und eine gemeinsame Asylpolitik entwickeln könnte. Konkrete Vorschläge wurden jedoch nicht bekannt. Beide Staatsmänner würdigten noch das 1962er Treffen von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in Baden-Baden und enthüllten auf dem Kurhausplatz eine Gedenktafel. Sie gaben ihm damit den Namen Konrad-Adenauer-Platz.

Bei Chiracs Kurzbesuch sicherten mehr als 2 000 Polizisten aus der Region den Gipfel. Die Behörden befürchteten Anschläge von algerischen Fundamentalisten. Doch alles blieb friedlich. Einzig die Umweltschützer von Greenpeace sorgten mit einer Protestaktion gegen französische Atomtests für Aufsehen. Sie hatten zwischen den beiden Türmen der evangelischen Stadtkirche einen Banner aufgehängt.