Personen die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, sollen sich in Zukunft eigenständig in Quarantäne begeben. Dadurch dämmt man die Infektionsketten ein und spart Zeit.

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, soll sich in Baden-Württemberg künftig selbst in Quarantäne schicken. Das Gesundheitsministerium beabsichtigt den Erlass einer Rechtsverordnung, mit der infizierte Personen sofort zur häuslichen Absonderung verpflichtet werden sollen.

Der Corona-Lenkungskreis werde die rechtssichere „Selbst-Quarantänisierung“ am Mittwoch beschließen, kündigte Gesundheitsminister Manne Lucha (Bündnis 90/ Die Grünen) am Dienstag in Stuttgart an. Damit ist keine offizielle Anordnung durch ein Gesundheitsamt mehr nötig. Damit spart man Zeit sparen und dämmt Infektionen ein.

Die neue Rechtsverordnung soll den überlasteten Gesundheitsämtern die Arbeit erleichtert. Der SWR hatte zuvor über den Vorgang berichtet.