Corona-Krise: Kommt die Massenerfassung von Handy-Daten?

Um die Pandemie in Deutschland in den Griff zu bekommen, könnten demnächst Positionsdaten von Smartphones mithilfe von Satelliten ermittelt werden. Die Behörden sollen Kontaktpersonen von Erkrankten dadurch ermitteln, ihre Bewegung verfolgen und sie im Verdachtsfall kontaktieren.

Ein berühmter Satz, formuliert von einem klugen Kopf: „Wer die grundsätzliche Freiheit aufgibt, um ein wenig Sicherheit zu gewinnen, hat am Ende weder Freiheit noch Sicherheit verdient“.

Mehr als zwei Jahrhunderte nach seiner Ansprache in Philadelphia wird der US-Staatsmann Benjamin Franklin gerne zitiert, wenn Politiker und Experten in der Öffentlichkeit das schwierige Thema „staatliche Überwachung“ diskutieren. Aber gilt der Leitsatz auch in Zeiten einer verheerenden globalen Epidemie?

Satelliten liefern genaue Positionsdaten

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und dann zu stoppen, setzen die Regierungen weltweit zunehmend auf eine technische Lösung, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist: das Smartphone.

Die schlauen Geräte, die Schulkinder wie Pensionäre gleichsam aktiv nutzen, sind dazu fähig, ihre Positionsdaten mithilfe von Satelliten genau zu ermitteln, zu speichern und untereinander mithilfe der Funktechnik Bluetooth auszutauschen.

Andererseits können Handys, die sich in Funkzellen einwählen, bei Bedarf geortet werden. Die Polizei und Geheimdienste in Deutschland profitieren schon lange davon. Die Idee, dass der Staat nun diese Daten abgreifen und auswerten könnte, um die eingeschränkte Mobilität in Corona-Zeiten zu überwachen und die Infektionsketten zu unterbrechen, ist relativ neu – und sie wird gerade sehr kontrovers diskutiert.

Anstoß für Corona-Tracking kam von Minister Jens Spahn

Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Bundesregierung bald zu einer App-Lösung auf den Smartphones greifen könnte, um ein bundesweites digitales Corona-Tracking einzuführen. Der Anstoß dazu kam unter anderem von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

In seinem „Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ wollte der Corona-Krisenmanager der Großen Koalition ursprünglich die Behörden dazu ermächtigen, Kontaktpersonen von Erkrankten anhand von Handy-Standortdaten zu ermitteln, ihre Bewegung zu verfolgen und sie im Verdachtsfall zu kontaktieren.

Widerstand in der Großen Koalition

Eine weitere Idee Spahns war, die Verkehrsdaten zur Bestimmung des Aufenthaltsortes zu nutzen, um die Betroffenen über ihre individuellen Risiken zu informieren. Nach einem deutlichen Widerstand in der GroKo zog der Minister diese Pläne zunächst zurück. Nun zeichnet sich jedoch eine parteiübergreifende Einigkeit über eine entschärfte Tracking-Lösung ab.

So könnte sie aussehen: Eine App speichert wie ein digitales Tagebuch über einen Zeitraum von zwei Wochen das Bewegungsprofil des Nutzers ab und registriert zudem über Bluetooth, welche anderen Smartphones mit ebenfalls installierten Anwendungen in der Nähe waren.

Warnhinweise für alle Nutzer mit ähnlichen Standortdaten

Sollte sich der Smartphone-Nutzer mit dem Coronavirus infizieren, könnte er das in der App vermerken, worauf sie automatisch anonymisierte Warnhinweise an alle Nutzer mit ähnlichen Standortdaten versendet. Diese könnten dann bei ihren Gesundheitsämtern um einen Corona-Test anfragen.

In den vergangenen Tagen hatten die BNN von mehreren kostenlosen Lösungen dieser Art berichtet, die gerade von deutschen Unternehmen entwickelt werden, darunter die App „GeoHealth“ aus Hannover und die Tools „Covid-o-mat“ und „CO Scan“ aus Karlsruhe.

Aus technischer Sicht ist es wichtig, dass solche Apps von sehr vielen Menschen genutzt werden, denn nur so können sie effizient eingesetzt werden. Politisch gesehen ist das Fehlen von Zwang entscheidend: Keine Partei möchte den Eindruck aufkommen lassen, sie würde in der Krise nach dem Vorbild des totalitären Chinas eine Rundum-Überwachung der Bürger installieren wollen.

„Die Freiwilligkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt“

„Die Freiwilligkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da können und wollen wir nicht drumherum“, stellte am Dienstag Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) klar. „Jeder Einzelne könnte helfen, indem er die App herunterlädt“, sagte der CSU-Politiker Michael Kuffer.

Der Fraktionsvize der Grünen, Konstantin von Notz, hält ein freiwillig installiertes Programm für „eine Superlösung, bei der viele mitmachen würden, weil sie einen hohen Mehrwert für die Bevölkerung hätte“. Tatsächlich fänden laut einer Umfrage 50 Prozent der Bundesbürger die digitale Ortung von Kontaktpersonen von Infizierten für sinnvoll, nur 38 Prozent sind dagegen.

Starke Bedenken Journalisten und Datenschützern

Es gibt allerdings auch starke Bedenken. So hält es etwa der Deutsche Journalistenverband (DJV) mit Blick auf die Presse- und Meinungsfreiheit und den Schutz von Informationsquellen für problematisch, wenn die Behörden elektronische Kommunikationsdaten und Bewegungsprofile von Journalisten auswerten würden.

„Die aktuelle Krise sollte nicht dazu führen, dass private Konzerne Daten über Kunden gewinnen, die sie dann langfristig einsetzen“, warnte in dieser Woche auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber.

Sein Amtskollege in Stuttgart, Stefan Brink, sieht weitere Risiken.

„Man würde nicht länger von Freiwilligkeit sprechen können, wenn die Menschen bald bestimmte Leistungen nur dann erhalten, wenn sie nachweislich solch eine App installiert haben. Wir müssen daher sehr wachsam sein“, sagt der Landesdatenschutzbeauftragte im Gespräch mit den BNN.

„Ich kann mir außerdem vorstellen, dass viele App-Nutzer sich zwar über andere Infizierte informieren lassen wollen, dabei aber die Informationen über eigene Infektionen nicht so gerne weitergeben werden“. Dies könnte am Ende dazu führen, fürchtet Brink, dass die Menschen dazu verpflichtet würden, ihre Krankheitsdaten zu teilen.

Strenge Kontrollen gefordert

Der Datenschützer hält es für möglich, dass Spahn im zweiten Anlauf mit seiner App-Idee Erfolg haben wird – und mahnt für diesen Fall strenge Vorgaben und Kontrollen an, um einen Missbrauch von Tracking-Informationen zu vermeiden. „Nach der Epidemie sollten zudem alle Daten, die in Bezug auf die Krise gesammelt wurden, wieder gelöscht werden“, fordert Brink. Dasselbe gelte für die Notgesetze, die jetzt verabschiedet werden. „Es wird eine schwierige Aufgabe sein, das alles auf Null zurückzusetzen“, sorgt sich der Fachmann.