Corona lässt die Müllberge wachsen

Die Coronavirus-Pandemie hat laut einer März-Umfrage 49 Prozent der Berufstätigen in Deutschland gezwungen, auf das Homeoffice auszuweichen. Auch Berufspendler, Kinder und Jugendliche, ältere Menschen und solche, die zu Risikogruppen gehören, halten sich seit Wochen mehr daheim auf als früher – mit Folgen für die kommunalen Versorgungsdienste.

Es wird mehr gekocht, die Computer und Elektrogeräte sind oft den ganzen Tag an. So wird zu Hause einerseits mehr Strom und Wasser verbraucht. Zum anderen sind auch die privaten Müllberge seit Corona-Beginn deutlich gestiegen.

Haushalte in Karlsruhe sind größtenteils „diszipliniert“

Der zuständige Verband BDE schätzte Mitte April, dass die Restmüllmengen in Deutschland durch die Pandemie um etwa 20 Prozent gewachsen sind. In Karlsruhe beträgt dieser Anstieg sogar bis zu 30 Prozent, wie das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) auf BNN-Anfrage mitteilt.

Nach Einschätzung des Amtes verhalten sich die Haushalte jedoch „größtenteils diszipliniert“, weswegen die korrekte Entsorgung des Corona-bedingten Mülls gut funktioniere.

Doch wie werden eigentlich Abfälle wie Einweghandschuhe, Masken, Schutzkleidung, Wischtücher und andere Materialien, die der Hust- und Niesetikette dienen, korrekt entsorgt? Das wollten zuletzt auch einige BNN-Leser wissen. Der Bund und die Länder haben sich Ende März auf ein einheitliches Vorgehen in Sachen Corona-Sondermüll verständigt. Danach wird zwischen den Orten unterschieden, wo der Abfall entsteht.

Corona-Müll wird unterschiedlich behandelt

Sind es „normale“ Haushalte mit gesunden Bewohnern oder Personen, die auf Sars-CoV-2 positiv getestet wurden? Handelt es sich um Haus- und Facharztpraxen, die „in sporadischen Einzelfällen“ infizierte oder erkrankte Patienten behandeln? Oder geht es um Abfälle aus Kliniken oder Schwerpunktarztpraxen, in denen jetzt virenbelastete Abfälle gehäuft anfallen?

In den ersten zwei Fällen ergeben sich durch die Pandemie keine Änderungen bei der Entsorgung. Die Abfälle wandern also wie gewohnt in stabilen, möglichst reißfesten Müllsäcken in die Restmülltonne. Andere Vorschriften gelten jedoch für die Einrichtungen des Gesundheitsdienstes mit großen Mengen von virenbelasteten Abfällen.

So wird der Müll von Patienten, bei denen der Virus nachgewiesen ist und die in Isoliereinheiten behandelt werden, als „gefährlicher Abfall“ eingestuft. Diese mit Sekreten oder Exkreten kontaminierten Materialien müssen in den dafür zugelassenen, geschlossenen Behältnissen separat entsorgt werden.

Städtische Klinikum hat höhere Ausgaben für Verbrennung von Abfällen

Die Mengen von infektiösen Abfällen in einigen Krankenhäusern der Region sind durch Corona ebenfalls angestiegen. So musste das Städtische Klinikum Karlsruhe in den vergangenen zwei Monaten insgesamt 17,4 Tonnen entsorgen. Im Januar und Februar 2020 waren es noch 10,9 Tonnen gewesen. Nach Angaben des Klinikums sind zudem die Kosten seit März um monatlich rund 1.000 Euro gestiegen, weil die zuständige Verbrennungsanlage in Augsburg die Gebühren angehoben habe.

Auch das Pforzheimer Helios Klinikum hat derzeit Mehrkosten durch die gestiegene Anzahl der Entsorgungsbehälter. Der Helios-Konzern setzt nach eigenen Angaben auch desinfizierbare Face Shields ein, um die Anzahl der Einweg-Schutzmasken im Müll zu reduzieren.