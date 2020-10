Corona-Lockdown im November: Was ist erlaubt? Was ist verboten? Und wer darf was?

Was ist im November noch erlaubt? Und was ist verboten? Klar ist, ab Montag wird das öffentliche Leben in Deutschland stark heruntergefahren, und doch ist an vielen Stellen unklar, was das im Einzelnen bedeutet. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Weiterlesen? Registrieren! Zugriff auf alle Inhalte von BNN+

Kostenlos bis Jahresende, kein automatisches Abo

Weniger Werbung Ihre E-Mail-Adresse Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung sowie der damit verbundenen Datenerhebung und -verwendung zu. Registrieren Die BNN ist berechtigt, Ihre E-Mail-Adresse zur Information über eigene und ähnliche Produkte (wie BNN+, ePaper oder Zeitung) zu nutzen. Sie können der Verwendung jederzeit hier widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.