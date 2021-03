Seit einem Jahr hält das Coronavirus die Welt in seinem Bann. In der Geschichte der Menschheit ist dies nicht der erste Erreger, der Krankheit und Tod mit sich bringt. Doch Pandemien haben sich auch als Treiber des Fortschritts erwiesen. Wie sieht die Welt nach Corona aus?

Als wieder einmal die Pest in ihrer kleinen Gemeinde im Tal der Ammer wütete und innerhalb kürzester Zeit 80 Einwohner der Seuche zum Opfer fielen, gelobten die Oberammergauer vor dem Kreuz im rechten Seitenaltar ihrer Kirche im Jahr 1633 feierlich, regelmäßig ein Spiel über die Passion Jesu aufzuführen, wenn sie von der Pest befreit würden.

Seit 1680 gilt ein zehnjähriger Rhythmus. Und tatsächlich: Seit diesem Tag starb kein Oberammergauer mehr an der Pest. Im vergangenen Jahr wäre es wieder so weit gewesen, das Gelübde einzulösen. Doch eine andere, eine neue und bislang noch nie dagewesene Seuche verhinderte eine Aufführung der Passionsspiele: die Corona-Pandemie.

Denn anders als das einstmals hochansteckende Pest-Bazillus machte das nicht minder infektiöse Coronavirus keinen Bogen um die idyllische Gemeinde am Fuße des Kofel – 138 Bürgerinnen und Bürger erkrankten bislang an Covid, fünf starben sogar an oder mit dem Virus.