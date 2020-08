Corona-Tests für Reisende in der Region starten am Samstag

Die aus den derzeitigen Risikogebieten Bosnien-Herzegowina, Albanien und Katalonien in Spanien. Am Samstag soll ein Flug aus Tuzla kontrolliert werden. In der kommenden Woche geht es dann um weitere Flüge aus Tuzla, Tirana und Barcelona. Die Teststation wird nach derzeitigen Stand mit je einem Arzt immer vor den planmäßigen Ankunftszeiten besetzt werden. Das Ziel ist, Warteschlangen zu vermeiden, die die Ansteckungsgefahr vergrößern könnten. Es ist noch nicht ganz klar, wie viele Tests die Station täglich bewältigen könnte. In Stuttgart, wo eine größere Station bereits in Betrieb ist, geht man von etwa 1.000 Prozeduren pro Tag aus, etwa 50 Prozent davon freiwillig.