Anzeige

Der Widerstandskämpfer Reinhold Frank ist an seinem 75. Todestag in Karlsruhe gewürdigt worden. Der Anwalt wurde von den Nazis ermordet. Er gehörte zu dem christlich-konservativen Kreis, der hinter dem Attentat am 20. Juli 1944 gegen den Gewaltherrscher Adolf Hitler stand.

Zur 75. Wiederkehr des Todestags des Widerstandskämpfers Reinhold Frank am 23. Januar hat Oberbürgermeister Frank Mentrup am Mahnmal auf dem Hauptfriedhof einen Kranz niedergelegt. Reinhold Franks Sohns Klaus und weitere Nachfahren des Ermordeten sowie gesellschaftlicher Repräsentanten der Stadt waren gekommen.

Mentrup sieht das Wachhalten der Erinnerung an den „aufrechten Christen, Juristen und Regimegegner“ als ein Zeichen „für Demokratie, Menschenwürde und Grundrechte“. Mentrup würdigt Reinhold Frank als Aufrechten, der das Risiko als Verteidiger von NS-Gegnern in der braunen Diktatur nicht scheute und konsequent unter Lebensgefahr in den Widerstand ging.

Es gibt kein Grab

Die Nazis wollten sein Andenken auslöschen. Es gibt kein Grab. Franks Leichnam wurde verbrannt und die Asche zerstreut. Seine Frau durfte keine Todesanzeige aufgeben. Erst fast einen Monat nach dem Tod Franks informierte der Oberreichsanwalt Annemarie Frank über die Hinrichtung ihres Mannes. Den Namen des Widerstandkämpfers konnten die Nazis nicht auslöschen. Vor 24 Jahren zu seinem 100. Geburtstag wurde die Stele aus drei Quadern von Karl Gerd Huber auf dem Hauptfriedhof aufgestellt. Sie trägt die Inschrift „Auf christlichem Glauben für Menschenwürde und Freiheit“.

Domizil in der Weststadt

Der Name Reinhold Frank steht als Symbol für Courage, Widerstand und Freiheitskampf, für einen Menschen mit Gewissen, der gerade in Karlsruhe nicht in Vergessenheit versinkt. Bereits 1946 trägt die einstige Westendstraße den Namen Reinhold-Frank-Straße. An der Ecke mit der Hoffstraße hatte der Rechtsanwalt seine Kanzlei. Vor diesem Haus liegt seit 2006 ein Stolperstein. Dort hatte sich eine um ihn gebildete Karlsruher Widerstandsgruppe aus christlichen Politikern – unter ihnen der spätere BNN-Verleger und BNN-Chefredakteur Wilhelm Baur – wiederholt getroffen.

Zudem organisiert Karlsruhe die Reinhold-Frank-Gedächtnisvorlesung mit Persönlichkeiten, die für Freiheit und Demokratie eintreten. Der in dem oberschwäbischen Dorf Bachhaupten am 23. Juli 1896 geborene Frank lebte seit 1923 in Karlsruhe.

Verhaftung direkt nach Attentat

Wäre das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 gelungen, hätte Frank in Baden die Verantwortung übernommen. Doch wurde er noch in der Nacht in seiner Wohnung Maxaustraße 13 (heute Ludwig-Marum-Straße) verhaftet, da die Gestapo in Berlin eine Liste mit den Namen der Revoltierenden aus dem konservativ-christlichen Bürgertum gefunden hatte.

1.362 Terroropfer

61 Karlsruher verloren aus politischen Gründen durch den Naziterror das Leben. 909 Karlsruher Juden wurden gemeuchelt. Insgesamt, so hat Josef Werner herausgefunden, wurden ohne die Toten des Krieges 1.362 Karlsruher Opfer der Gewaltherrschaft. Die Erinnerung an den Widerstandskämpfer Frank steht auch symbolisch für die Verpflichtung gegenüber allen Opfern der Nazis.