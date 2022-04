Am Ende halfen ihm weder seine Millionen noch seine Beziehungen. Und erst recht nicht seine Unschuldsbeteuerungen. Hanno Berger, der sich im Jahr 2012 durch Flucht in die Schweiz den deutschen Strafverfolgungsbehörden entzogen hatte, saß seit seiner Festnahme im Kanton Graubünden im vergangenen Sommer in einer schlichten Gefängniszelle in Auslieferungshaft und wartete auf eine Entscheidung des Schweizer Bundesstrafgerichts.

Noch hoffte der mittlerweile 71-jährige Steuerrechtsanwalt und frühere hessische Finanzbeamte, seinen Lebensabend unbehelligt in der Schweiz verbringen und sich einem Gerichtsverfahren wegen des Skandals um die illegalen Cum-Ex-Geschäfte in Deutschland entziehen zu können. Doch das oberste Gericht der Schweiz machte Ende Februar einen Strich durch seine Rechnung: In letzter Instanz stimmte es den Auslieferungsanträgen der hessischen und der nordrhein-westfälischen Justizbehörden zu.

Die Argumentation Bergers und seiner Anwälte, die ihm vorgeworfenen Delikte seien in der Schweiz nicht strafbar gewesen, wies es zurück. „Es kann offensichtlich nicht richtig sein, dass eine einbehaltene Steuer zwei Mal ausgezahlt wird“, argumentierte das Gericht, das Vorgehen Bergers sei als arglistig zu bezeichnen. Wenige Tage nach dem Urteil erfolgte die Auslieferung Bergers an die deutschen Behörden, in Konstanz wurde er Beamten des Bundeskriminalamts (BKA) überstellt.

Cum-Ex-Prozess: Vorwurf der besonders schweren Steuerhinterziehung

An diesem Montag, 4. April, beginnt vor dem Landgericht Bonn der Prozess wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung in drei Fällen im Zeitraum von 2007 bis 2013. Und ab Dienstag vor Ostern (12. April) muss sich Berger in einem zweiten Verfahren vor dem Landgericht Wiesbaden wegen des Vorwurfs verantworten, von 2006 bis 2008 bei 61 Geschäften falsche Bescheinigungen über 113,3 Millionen Euro nie gezahlter Kapitalertragsteuer inklusive Soli erlangt zu haben.

Nach Angaben des Bonner Landgerichts kam eine Zusammenführung beider Anklagen nicht zustande, da sich die beiden Staatsanwaltschaften nicht einigen konnten. Das Landgericht Wiesbaden verwies darauf, die Gerichte seien „in ihrer Terminierung unabhängig“. Allerdings wollen sich die beiden Gerichte die Verhandlungstermine wechselseitig mitteilen, um Kollisionen zu vermeiden.

Politisch Verantwortliche verschlossen vor Cum-Ex-Skandal die Augen

Berger gilt als „Spiritus Rector“, Erfinder und Architekt der dubiosen Cum-Ex- und den damit verwandten Cum-Cum-Geschäften, bei dem der deutsche Fiskus ab Ende der 90er Jahre bis 2016 um einen zweistelligen Milliardenbetrag betrogen wurde.

Für den Investigativjournalisten Massimo Bognanni, der die Geschichte in seinem eben erschienenen Buch „Unter den Augen des Staates“ akribisch rekonstruiert hat, ist es gar „der größte Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik“. Dabei gab es schon sehr früh Hinweise auf die kriminellen Machenschaften. Obwohl Finanzbeamte, Steuerfahnder und Amtsträger Bescheid wussten, verschlossen die politisch Verantwortlichen in den Ländern wie im Bund die Augen.

Die staatlichen Behörden und die Politik versagten lange Zeit. Massimo Bognanni, Enthüllungsjournalist

„Mehr als drei Jahrzehnte lang konnte sich eine Elite aus der Finanzbranche und der Juristerei als Gewinner des Cum-Ex-Skandals fühlen und Milliardensummen aus der deutschen Staatskasse in ihre eigenen Taschen wandern lassen, ohne dass sie jemand wirklich daran gehindert hätte“, schreibt Bognanni in seinem Buch, das sich wie das Drehbuch eines abenteuerlichen Thrillers liest, aber vollkommen die Realität wiedergibt. „Die staatlichen Behörden und die Politik versagten lange Zeit, und das, obwohl sie immer wieder mit der Nase auf die kriminellen Umtriebe gestoßen wurden.“

Zur gleichen Einschätzung war bereits vor Jahren der frühere Mannheimer Grünen-Abgeordnete Gerhard Schick gekommen, der quasi im Alleingang die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufdeckung des Skandals durchgesetzt hatte.

Obwohl die Bundesregierung bereits seit 2009 Bescheid gewusst habe, habe sie alles getan, um die Machenschaften unter den Teppich zu kehren. „Aber Sie haben keinen Teppich gefunden, der groß genug wäre, um diesen größten Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland herunterzukehren“, sagte er vor dem Bundestag.

Finanzbeamter wechselte die Seiten - und erfand die Cum-Ex-Geschäfte

Erfunden hatte die Geschäfte der frühere hessische Finanzbeamte Hanno Berger, zuletzt der ranghöchste Steuer-Bankprüfer in Hessen. 1996 verließ er den Staatsdienst und wechselte die Seiten.

Als Steueranwalt nutzte er sein Wissen, um seinen Klienten Steuersparmodelle zu verkaufen. Bei den Cum-Ex-Geschäften wurden um den Tag der Dividendenauszahlung in großem Ausmaß Aktien mit Dividendenanspruch vor dem Auszahlungstag („cum“) ge- und ohne Dividendenanspruch nach dem Auszahlungstag („ex“) verkauft. Dadurch konnten die Investoren die fällige Kapitalertragsteuer von 25 Prozent, von denen institutionelle Anleger ausgenommen sind, vom Staat zurückfordern – und das obwohl sie gar nicht im Besitz der Aktie waren.

Autor Bognanni vergleicht das Modell mit einem Pfandbon für Getränkeflaschen: „Jemand geht mit Pfandbons zur Kasse, obwohl er die Flaschen nie besessen hat. Wegen der gefälschten Pfandbons wird das Geld erstattet, das vorher kein Mensch bezahlt hatte.“

Der Gier war mit Sicherheit keine Grenze gesetzt. Kai-Uwe Steck, Ex-Partner Bergers

Berger berief sich auf eine angebliche Gesetzeslücke. Aber auch nach Gesetzesänderungen im Jahr 2007 oder 2009, mit denen das Bundesfinanzministerium den Sumpf trockenlegen wollte, liefen die Geschäfte auch Hochtouren weiter.

Dies bestätigte der Kronzeuge der Anklage, der frühere Partner von Berger, Kai-Uwe Steck, in einem Prozess vor dem Bonner Landgericht, in dem er umfassend aussagte. Alle Beteiligten, auch die Investoren und die Banken, hätten ganz genau gewusst, was vor sich gehe und wie das System funktioniere. „Der Gier war mit Sicherheit keine Grenze gesetzt“, sagte er vor Gericht.

Mehr als 1.300 Beschuldigte in Cum-Ex-Skandal

Für die Kölner Staatsanwältin Anne Brorhilker, die viele Jahre fast im Alleingang und ohne Unterstützung gegen die Drahtzieher der Cum-Ex-Geschäfte ermittelte, bedeuteten die Aussagen Stecks den Durchbruch. In mehreren Verfahren wurden Beteiligte zu Haftstrafen verurteilt, das Oberlandesgericht Frankfurt wertete die Geschäfte als gewerbsmäßigen Bandenbetrug.

Im Juli vergangenen Jahres urteilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe in letzter Instanz, dass die Herbeiführung einer Erstattung von einer Kapitalertragsteuer, die nie gezahlt worden ist, eine strafbare Steuerhinterziehung ist. Cum-Ex-Geschäfte gelten somit als Straftat.

An diesem Urteil kommen auch die Landgerichte in Bonn und Wiesbaden nicht vorbei. Berger drohen bis zu zehn Jahre Haft. Und es könnte erst der Anfang sein – die Strafverfolgungsbehörden ermitteln gegen mehr als 1.300 Beschuldigte, erst vor wenigen Tagen wurden die Räume der britischen Barclays-Bank in Frankfurt durchsucht, in der Woche zuvor Büros der US-Investmentbank Merill Lynch in Frankfurt.