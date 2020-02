Anzeige

Es stand ein Steintor vom Format eines griechischen Tempelportals am Südeingang zur Fächerstadt – von 1803 bis 1872. Dann fiel es der Mobilität, also dem damals schon rasant zunehmenden Stadtverkehr, zum Opfer. Es ist einer der großen Verkehrsknoten im Cityring. Es war Weinbrenners Glanzstück als architektonisches Finale der via triumphalis. Es ist der Name des Centers, das dort vor 15 Jahren mit 130 Geschäften unter einem Dach die Einkaufsstadt verändert hat. Es ist das „Blaue Wunder“ von Baden: Andreas Helmlings gigantische Skulptur, dieser zweiteilige Torso aus Stahl, musste nach 13 Jahren 2011 aus dem Zentrum der Baustellenstadt weichen und wurde an die Südtangente verpflanzt. Es ist das Ettlinger Tor – und es ist noch viel mehr.

Es war der wichtigste Knoten der Stadt, als sich dort der Verkehr an der Kreuzung der Kriegsstraße mit der Karl-Friedrich-Straße beziehungsweise der Ettlinger Straße vor allem in den 70 Jahren zwischen 1843 und 1913 ballte. Damals befand sich der Hauptbahnhof dort, wo heute das Staatstheater steht. Die Gleisstränge schnürten die Innenstadt ab.

Es ist die Konzentration des großen Stadtumbaus in den zwölf Jahren zwischen 2010 und 2022. Dort ist das Kombi-Bauwerk unter der Erde installiert: die Tunnelkreuzung aus dem U-Strab-Südabzweig und darüber im rechten Winkel der Autoröhre unter der Kriegsstraße. All das ist das Ettlinger Tor – aber es kann für die Stadtgeschichte noch mehr werden.

Visionen mit Karlsruher Wolkenkratzern

Es wird vielleicht der wichtigste Bauplatz der 2020er Jahre. Die Vision für einen oder gar zwei Wolkenkratzer näher am Knoten als das (noch) stehende Hochhaus des Landratsamts ist in der Welt. Dem riesigen Postgiroamt winkt nach nur 50 Jahren der Abriss: Ein neuer Koloss aus Glas und Beton kann sich an der Kriegsstraße breit machen, gegenüber dem unmittelbar vor der großen Erweiterung stehenden Staatstheater.

Weil so viele Möglichkeiten bestehen, befindet sich das Ettlinger Tor jetzt in der Werkstatt: Vier internationale Koryphäen denken mit beamteten Experten und Bürgern im ersten Halbjahr 2020 über die städtebauliche Zukunft dieses vielleicht bald „neuen Herzens von Karlsruhe“ nach. Dem schnöden Verkehrsknoten gilt wie zu Weinbrenners Zeiten die höchste Aufmerksamkeit der Architekten, Politiker und Bürger.

Jetzt rauchen die Köpfe

„Jetzt rauchen die Köpfe“, meint Baubürgermeister Daniel Fluhrer. In Berlin, in Rotterdam und in Karlsruhe brüten Planer renommierter Büros darüber, wie man die historische Top-Adresse wieder zu einem triumphalen Ausrufezeichen der Stadtarchitektur machen kann. Am Mittwoch, 11. März, treffen sich die kreativen Köpfe wieder und diskutieren beim zweiten von vier Werkstatt-Terminen über ihre Vorstellungen. Interessierte Bürger werden noch am selben Tag ab 17 Uhr in der Fleischmarkthalle im Kreativpark Alter Schlachthof über das Zwischenergebnis informiert, versichert die Stadtverwaltung. Wer sich bei einem Rundgang über die dann aktuellen Planskizzen informieren möchte, kann sich ab sofort per Mail unter der Adresse ettlingertor@karlsruhe.de anmelden.

Ein Lehrstück in Sachen Städtebau

Wer die widersprüchliche Gegenwart verstehen und auf dieser Basis die ungewisse Zukunft geplant angehen will, der muss die bedeutende Vergangenheit des Ettlinger Tors kennen. Über die Geschichte des Ettlinger Tors sprachen die BNN mit dem Architekturhistoriker Gerhard Kabierske. Der Experte für Karlsruhes Baugeschichte arbeitet am Südwestdeutschen Archiv für Architektur und Ingenieurbau des KIT. Er nennt „den Ettlinger-Tor-Platz in Karlsruhe ein Lehrstück in Sachen Städtebau“.

Nun aber der Reihe nach, wie sich Versuche der Stadtgestaltung am Ettlinger Tor bis heute abgespielt haben: „Seit dem frühen 19. Jahrhundert steht das Ettlinger Tor im Fokus der Stadtplanung“, sagt Kabierske.

Herausragende Stellung im urbanen Gefüge

Dies verdanke der Ort „seiner herausragenden Stellung im urbanen Gefüge“. Am Ettlinger Tor kann man sehen, wie sich die Funktion des öffentlichen Raums wandelt. „Hohe planerischen Erwartungen scheitern ganz, oder nur Bruchstücke werden verwirklicht“, berichtet der frühere Stadtkonservator.

Napoleon bringt den Sprung nach Süden

Mit dem politischen Rückenwind Napoleons, der auf seinem Eroberungsfeldzug auf der Kriegsstraße an der Fächerstadt vorbeizieht, steigt Karlsruhe Anfang des 19. Jahrhunderts zur Hauptstadt eines deutschen Mittelstaats auf – und die Stadt entwickelt sich sprunghaft nach Süden, bis zum Ettlinger Tor. „Es war eine glückliche Fügung, dass in diesen Boomjahren mit Friedrich Weinbrenner einer der bedeutendsten deutschen Architekten seiner Zeit dem Bauwesen in Karlsruhe vorstand“, kommentiert Kabierske. Und der Stadtbaumeister setzt mit dem Ettlinger Tor den Schlusspunkt seiner am Schloss beginnenden via triumphalis.

70 Jahre Tor mit Wächterhäuschen

Ähnlich wie noch heute an der Stadtkirche am Marktplatz ragt 70 Jahre lang ein griechisches Tempelportal mit dorischen Säulen als Südtor der Stadt auf, mit zwei Wächterhäuschen an den Seiten. Weinbrenner habe schon 1812 gewusst, dass die Planstadt weiter nach Süden wachsen werde, deshalb visierte er weitere klassizistische Plätze mit riesigem Wasserbecken an der heutigen Ettlinger Straße an.

Eisenbahn und Luxushotel an der Kriegsstraße

Aber es kommt alles anders, als er es will. Die technische Revolution packt die Provinzmetropole: Die Eisenbahn dampft ab 1840 entlang der Kriegsstraße, beim Ettlinger Tor wird der erste Hauptbahnhof gebaut. Schon 1873 ist für das Ettlinger Tor kein Platz mehr, es wird abgerissen. Stattdessen werden im historistischen Stil das Luxushotel Germania und der kolossale Malsch-Brunnen an den Verkehrsknoten gepflanzt.

Großartige Fantasien schießen ins Kraut

Im 20. Jahrhundert schießen in vier Phasen „großartige Fantasien ins Kraut“, erklärt Kabierske. Städtebauliche Wettbewerbe gibt es um 1910. Hermann Billing plant vor und während der Nazi-Herrschaft am Ettlinger Tor – nur weniges wie die Oberpostdirektion im NS-Stil, heute Volkswohnung, nimmt Gestalt an. Nach dem Zweiten Weltkrieg scheitern alle großen Würfe. Auch aus den beim via-triumphalis-Wettbewerb kurz vor der Jahrtausendwende prämierten Riesenloggien wird nichts.