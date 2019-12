Das getrübte Nato-Jubiläum

Anzeige

Die in London versammelten Staats- und Regierungschefs werden aus gutem Grund auf Pathos und hochtrabende Reden verzichten: Am 70. Geburtstag der Nato gibt es wenig zu feiern. Natürlich ist das mächtigste Militärbündnis der Welt nicht „hirntot“, wie es Frankreichs Präsident Emmanuel Macron formuliert hat. Aber es erfreut sich eben auch nicht der besten Gesundheit. Die Nato ist gefährlich desorientiert und politisch gespalten, ihre ernsten Probleme werden sich wohl mittelfristig nicht lösen lassen.

Die Allianz aus 29 Staaten ist heute nur noch halb so mächtig wie in den Jahren des Kalten Krieges, als sie etwa halb so groß war. Im Großen und Ganzen erfüllt jedoch die Nato bislang die Aufgabe der auf ein mächtiges Atomarsenal gestützten kollektiven Verteidigung. Gegen wen? Noch immer gilt Russland als der wichtigste Gegner, obwohl sich die Bündnisstaaten doch mehr darum bemühen sollten, neue Formen der Zusammenarbeit mit dem schwierigen Partner im Kreml zu suchen, um Frieden und Stabilität in Europa zu sichern. Darüber gibt es aber keinen Konsens.

Noch immer ratlos steht die Nato den sogenannten asymmetrischen Bedrohungen durch Terroristen und religiöse Extremisten entgegen, die sich nicht mit Panzern und U-Booten bekämpfen lassen. Und nun definiert die Allianz auch China als eine strategische Bedrohung, wohl wissend, dass man ihr vorerst sehr wenig entgegensetzen kann.

Das größte Problem der Nato sind derzeit allerdings nicht ihre Gegner – das ist die Nato selbst. Ihr Mitglied Türkei spielt ein eigenes Spiel, lässt sich durch Russland aufrüsten und verfolgt in der Nahost-Region eigene Interessen ohne jegliche Rücksicht auf die Partner. Auch die USA verfolgen unter Trump das Prinzip „America first“. Sie steigen aus dem INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketen aus und etablieren damit eine Zwei-Klassen-Sicherheit im Bündnis. Die anhaltende Unterfinanzierung der Nato-Streitkräfte ist ein Problem, mit dem Trump die Gemeinschaft erpresst.

Die kriselnde Nato muss mit all dem fertig werden, um zu bestehen – ein lohnendes Ziel, weil der Westen auf sie nicht verzichten kann.