Das sagen Kirchenvertreter in Karlsruhe und der Region zum Tod von Benedikt XVI.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist am Silvestervormittag gestorben und Vertreter der Kirchen in der Region zollen dem ehemaligen Oberhaupt der 1,4 Milliarden Katholiken weltweit ihren Respekt. Es mischen sich auch kritische Töne zum Wirken des nun Verstorbenen in die Trauerbekundungen.

Hubert Streckert, katholischer Dekan in Karlsruhe, erinnert sich an die Weihe von Joseph Aloisius Ratzinger im April 2005: „Es war ein historisches Ereignis für die Kirche in Deutschland. Seine Ernennung zum Papst hat Rom und den Vatikan ein großes Stück näher an die katholische Kirche hier im Land gebracht.“ Streckert würdigt die Rolle von Benedikt XVI. als Theologe auf dem Heiligen Stuhl. „Er war ein brillianter Gelehrter seines Faches“, betont der Dekan.

Die Hinwendung des Kirchenoberhaupts zu einem mehr theologisch geprägtem Bild des Glaubens und der Kirche habe in den Anfangstagen des Pontifikats zu einem Aufbruch in der Glaubensgemeinschaft geführt. „Viele junge Menschen haben sich nach seiner Ernennung dem Studium der Theologie zugewandt – der Impuls dazu ging von Benedikt XVI. aus.“ Gleichermaßen habe man sich in der deutschen Kirche auch Hoffnungen gemacht, das neue Kirchenoberhaupt werde dem ökumenischen Gedanken zu mehr Gewicht verhelfen. Auf neue Ansätze in dieser Richtung habe man dann jedoch vergeblich gewartet.

Benedikt XVI, der Übergangspapst

Dass Benedikt XVI. Ende Februar 2013 auf sein Amt verzichtete und damit erst der zweite Papst wurde, der aus eigener Entscheidung zurücktrat, bewertet Streckert als großen, wichtigen Schritt. „Ich denke, es war sehr mutig von ihm. Gleichzeitig drückte es auch seinen großen Respekt vor dem Amt selber aus.“

Er unterscheide sich damit von seinem Vorgänger, Papst Johannes Paul II., der sich bewusst zum Ende seines Pontifikats als gebrechlicher Mensch in der Öffentlichkeit zeigte. „Benedikt XVI. war ein Übergangspapst, der die deutsche Kirche näher an den Vatikan geführt hat.“

Abgrenzung der katholischen Kirche vorangetrieben

Der evangelische Dekan Thomas Schalla spricht den katholischen Christen in der Region und darüber hinaus sein Beileid zum Verlust aus. „Mit Benedikt XVI. haben die Katholiken einen wichtige und prägende Figur verloren. Er war ein großer Theologe, der sich als Lehrer in der Kirche gesehen hat.“

In seiner Auslegung der christlichen Lehre habe sich der Papst als konsequenter Vertreter theologischer Perspektiven gezeigt. Damit habe Benedikt ein Vorbild gegeben, auch in der evangelischen Kirche eine Diskussion zur Auslegung christlicher Glaubensgrundsätze anzustoßen.

Einen Beitrag zur Stärkung der Ökumene habe der deutsche Papst jedoch nicht geliefert. „Unter seinem Pontifikat hat er die Abgrenzung der katholischen Kirche vorangetrieben, sie als einzig wahre Form des christlichen Glaubens bewertet.“ Den Absolutheitsanspruch in Rom habe Benedikt XVI. gestärkt.