Der Chef-Europäer in Berlin

„Nicht sexy“: So lautet Jörg Wojahns unromantisches Urteil über seinen Arbeitgeber, die Europäische Union, die er dann auch noch nüchtern als eine „große Kompromissfindungsmaschine“ bezeichnet. Ungewöhnliche Worte aus dem Mund von Europas ranghöchstem Repräsentanten in Deutschland, der erst vor acht Wochen seinen neuen Job in der Berliner EU-Vertretung begonnen hat.

Im Gespräch mit den BNN macht der 48-jährige Ex-Journalist und Jurist aber deutlich, dass er die Hochglanz-Floskelrhetorik von „Eurokraten“ gar nicht bemühen muss, um den Menschen in seinem Heimatland die große Bedeutung der EU zu erklären. So schlicht und klar wie Wojahn es formuliert, wird es wohl jeder Mensch auf der Straße verstehen: „Die große Stärke der EU ist das gemeinsame Recht. Die Bürger können es einfordern, die Gerichte können es bei den Mitgliedsstaaten einfordern. Das haben viele andere Länder nicht.“

Lob für „proeuropäische Stimmung“ in Berlin

Als junger Mann drängte es ihn, die „weite Welt“ zu entdecken. Heute freut sich der zweifache Vater und Ehemann einer Unicef-Beamtin, auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner internationalen Karriere in der deutschen Stadt gelandet zu sein, die sich selbst als „arm, aber sexy“ beschreibt. Für einen Top-Beamten der EU könnte der Arbeitsort Berlin gerade nicht so spannend erscheinen wie Warschau oder Budapest – die Hauptstädte von Mitgliedsstaaten, mit denen Brüssel um die Einhaltung von rechtsstaatlichen Normen hart ringen muss. Doch Wojahn mag Berlin. Er lobt die Metropole an der Spree für deren „proeuropäische Stimmung“ und „Sachkompetenz über Europa“. Nur das Radfahren im Gebirge scheint ihm dort zu fehlen, ein Hobby, dem er oft gefrönt hat, als seine Karriere in Baden begann.

Genauer gesagt, in Baden-Baden. Zwischen 1998 und 2000 war Jörg Wojahn als Referendar im Bezirk des OLG Karlsruhe tätig. Der junge Jurist wohnte in Straßburg und pendelte von dort mit dem Zug zu Gerichtsterminen in die Stadt an der Oos, nach Achern und Bühl, wo er als Vertreter der Staatsanwaltschaft auftrat. Im Gespräch betont er seine Faszination für das Bundesverfassungsgericht, das er oft besucht habe. „Karlsruhe ist für manche ein Synonym für guten Wein, für mich ist die Stadt ein beeindruckendes Symbol für den Rechtsstaat“, sagt der EU-Diplomat. Er sei damals in seiner Freizeit oft mit seinem Rad auf den Hochstraßen im Schwarzwald unterwegs gewesen: „Eine schöne Gegend. Ich erinnere mich an Bauernhäuser, vor denen selbst gebrannter Schnaps stand. Wenn ich mal nicht geradelt bin, habe ich ihn gerne probiert“.

Saudi-Arabien war kein „Traumland“

Nach einem Abstecher in den Journalismus – der gebürtige Münchner war eine Weile Nato-Korrespondent der österreichischen Zeitung „Der Standard“ – bog sein Karriereweg „nach Europa“ ab. Ab 2004 war Wojahn Sprecher des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (Olaf). 2010 wechselte er an die EU-Delegation in Riad, wo er als Botschaftsrat die Handelspolitik verantwortete. „Kein Traumland“ sei Saudi-Arabien gewesen, aber wegen des Arabischen Frühlings ein spannender Arbeitsort, sagt er. 2015 übernahm Wojahn die Leitung der EU-Vertretung in Wien. Sein Nachfolger dort ist seit September 2019 ein anderer Ex-Badener, der frühere Generalsekretär der EU-Kommission, Martin Selmayr.

Der neue Vertreter Europas in Berlin sieht es als eine seiner wichtigsten Aufgaben, für ein „europäisches Bewusstsein“ zu werben. „Für viele Menschen ist die Union abstrakt, weil sie keine EU-Polizisten auf den Straßen oder EU-Lehrer in den Schulen sehen“, sagt Wojahn. Die EU sei zudem gar nicht so selbstverständlich wie es heute viele Europäer denken würden. Er zieht einen historischen Vergleich: „Die Menschen, die einst im Königreich Preußen lebten, fanden es selbstverständlich – aber 1918 war Preußen plötzlich weg.“

Keine Sorge um die Zukunft der Gemeinschaft

Heißt das, die EU könnte auch eines Tages „weg“ sein? Nein, sagt Wojahn, der sich seit der Europawahl im Mai keine Sorgen um die Zukunft der Staatengemeinschaft macht: „Die Menschen haben gemerkt, wie wichtig Europa ist“. Einfach werde die Zukunft der Europäer aber nicht sein, sagt er voraus. So müsse der Streit um den möglichen EU-Beitritt Albaniens und Nord-Mazedoniens gelöst werden – zwei Staaten, die von der Europäischen Union umgeben seien. „Wollen wir wirklich, dass auf der Karte der EU in der Mitte weiter zwei weiße Flecke bleiben?“, fragt Wojahn.

Zu denken gibt ihm auch die Ausbreitung des Populismus, den der Jurist noch aus der Zeit als EU-Diplomat in Österreich gut kennt. „Er hat dort eine lange Tradition und wirkt sich auf die Qualität der öffentlichen Debatte aus“, sagt Wojahn. „In Deutschland ist es zum Glück anders. Ich finde, die Debatte sollte im Zweifel lieber langweilig sein als zu kontrovers“.